Spopad največjih dolžnikov sezone: Liverpool proti Chelseaju

Na Otoku bo ta konec tedna še kako pestro. Najprej bosta v času sobotnega kosila na Anfieldu obračunala Liverpool in Chelsea, ki ne moreta biti zadovoljna z zadnjimi predstavami in položajem na lestvici, v nedeljo se bosta na velikem derbiju spopadla vodilni Arsenal in Manchester United, pred tem pa se bo poskušal Manchester City z domačo zmago nad Wolverhamptonom topničarjem približati na dve točki zaostanka. Ranjeni Tottenham bo v ponedeljek gostoval pri Fulhamu.