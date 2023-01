V živo: Kdo je najboljši v mestu, veliki derbi za Manchester

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Old Traffordu se igra veliki mestni derbi med Unitedom in Cityjem. Foto: Reuters

Na Otoku se je boj za prvenstvene točke začel na Villa Parku, kjer so se domači navijačem za nedavni pokalni spodrsljaj opravičili z zmago nad Leedsom. Prav zdaj se na Old Traffordu merita velikana iz Manchestra, v nedeljo pa se bosta udarila londonska veljaka Tottenham in Arsenal.