Nedeljski obračun velikanov na Stamford Bridgeu med Chelseajem in Tottenhamom se je končal brez zmagovalca, Chelsea je sicer dvakrat vodil, Harry Kane pa je v sodnikovem dodatku zadel za končnih 2:2. Med dvobojem londonskih tekmecev se je iskrilo, po njem pa Thomas Tuchel ni skrival jeze. Na uvodni tekmi dneva je Nottingham z 1:0 premagal West Ham. V soboto sta prvak Man City in Arsenal vknjižila zmagi, blamažo pa si je privoščil Man United, ki ej s kar 0:4 izgubil pri Brentfordu in je zadnji. Liverpool, ki bo pogrešal poškodovanega Thiaga Alcantaro od štiri do šest tednov, bo prvo zmago v novi sezoni lovil v ponedeljek proti Crystal Palaceu.

Thomasa Tuchela nekatere sodniške odločitve in zadetek v izdihljajih niso pustili ravnodušnega, z Antoniom Contejem sta se takole "spoprijela". Foto: Reuters

Kevin De Bruyne je vlekel niti za Manchester City, ko je branilce naslova popeljal do zmage s 4:0 nad Bournemouthom. Belgijski reprezentant je dosegel gol in asistenco. Phil Foden je učinek soigralca izenačil. Cityju pa je z avtogolom pomagal še Kolumbijec Jefferson Lerma.

Manchester City je s 4:0 odpravil Bournemouth, igralec obračuna je bil Kevin De Bruyne (zadetek, asistenca). Erling Braut Haaland se ob debiju na domačem stadionu v Premier Legaue ni podpisal med strelce. Foto: Guliverimage

Manchester United je v gosteh doživel poraz proti Brentfordu z 0:4. Erik ten Hag je svojo trenersko pot pri Unitedu začel slabo, saj je v prvem krogu prav tako izgubil proti Brightonu z 1:2. Zdaj pa se je znašel v še večji zadregi, saj je rezultat klub pustil na dnu lestvice. Rdeči vragi so po samo 35 minutah zaostajali za štiri gole, ko so zadeli Josh Dasilva, Mathias Jensen, Ben Mee in Bryan Mbuemo. V drugem polčasu jim ni uspelo zmanjšati prednosti nasprotnika. Man. Unitedu se je tretjič v zgodovini zgodilo, da je v prvem polčasu prejel tri gole, pred tem še oktobra 2020 proti Tottenhamu in oktobra 2021 proti Liverpoolu.

Manchester United je izgubil s kar 0:4 in je zadnji na lestvici. Foto: Reuters Svoj domači prvenec za Arsenal je Gabriel Jesus zaznamoval z dvema goloma in dvema podajama. Avtogol Williama Salibe je prednost Arsenala zmanjšal in Leicestru je nato uspelo zadeti še enkrat, a na koncu je moral priznati premoč tekmecu, tekma se je končala z rezultatom 4:2.

Steven Gerrard je zmagal v svojem prvem trenerskem spopadu z nekdanjim angleškim soigralcem Frankom Lampardom, ko je Aston Villa premagala Everton z 2:1. Zadetka Dannyja Ingsa in Emija Buendie sta zmanjšala pritisk na Gerrarda po le dveh zmagah na prejšnjih 12 tekmah, ki segajo v lansko sezono. Tekmo so zaključili z avtogolom Lucasa Digneja.

Southampton in Leeds sta se razšla z 2:2, vsi štirje goli so padli v drugem polčasu, za goste je dvakrat zadel Rodrigo. Wolverhampton in Fulham sta igrala 0:0, potem ko je Aleksandar Mitrović v 81. minuti zapravil najstrožjo kazen za goste. Enak izid je bil tudi na tekmi Brightona in Newcastla.

Angleško prvenstvo, 2. krog: Sobota, 13. avgust:

Aston Villa : Everton 2:1 (1:0)

Ings 31., Buendia 85.; Digne 87./ag Brighton : Newcastle 0:0 (0:0) Arsenal : Leicester City 4:2 (2:0)

Jesus 23., 35., Xhaka 55., Martinelli 76.; Saliba 53./ag, Maddison 74. Southampton : Leeds United 2:2 (0:0)

Aribo 72., Walker-Peters 81.; Rodrigo 46., 60. Manchester City : Bournemouth 4:0 (3:0)

Gundogan 19., De Bruyne 31., Foden 37., Lerma 79./ag. Wolverhampton : Fulham 0:0 (0:0)



Brentford : Manchester United 4:0 (4:0)

Dasilva 10., Jensen 18., Mee 30., Mbeumo 35. Nedelja, 14. avgust:

Nottingham Forest : West Ham 1:0 (1:0)

Awoniyi 45.+2



Chelsea : Tottenham 2:2 (1:0)

Koulibaly 19., James 77.; Hojbjerg 68., Kane 90.+6 Ponedeljek, 15. avgust:

21.00 Liverpool - Crystal Palace