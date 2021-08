Praznik v Liverpoolu, Anfield po 17 mesecih spet pokal po šivih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za uvod v sobotno dogajanje na angleških zelenicah sta poskrbela Liverpool in Burnley. Rdeči so upravičili vlogo favorita in ohranili stoodstotni izkupiček v novi sezoni. Danes bodo na delu tudi aktualni prvaki, ki se bodo na domačem Etihadu udarili z Norwichem, nato pa sledi še bolj pestra nedelja, v kateri bo izstopal londonski derbi med Arsenalom in Chelseajem.

Liverpool je v uvodni sobotni tekmi 2. kroga z 2:0 premagal Burnley. V polno sta zadela Portugalec Diogo Jota in Senegalec Sadio Mane ter spravila v delirij tribune Anfielda, ki so bile polne prvič po marcu 2020.

V uvodnem krogu angleškega prvenstva favoriti po večini niso razočarali in vknjižili prve tri točke. Izjemi sta le Arsenal, ki se je opekel pri novincu Brentfordu, in pa Manchester City, ki je izgubil derbi s Tottenhamom. Prav londonski rdeči pa so tisti, ki bodo zaigrali na derbiju tega kroga, saj se bodo doma udarili z vročim Chelseajem, ki je po osvojitvi evropskega superpokala za uvod v domačo sezono gladko odpravil Crystal Palace.

Southampton bo doma pričakal visokoleteči Manchester United, ki je z zmago v prvem krogu na srečanju, kjer sta blestela Paul Pogba in Bruno Fernandes, zasedel vrh lestvice. Nuno Espirito Santo se bo s svojimi varovanci po zmagi nad sinjemodrimi in nato evropskem porazu pri Pacosu de Ferreiri prvič po odhodu iz kluba pomeril z Wolverhamptonom. Nedeljsko dogajanje zaključuje že prej omenjeni londonski derbi, v ponedeljek pa dvoboj čaka še moštvi, ki naj bi velikim ponovno mešali štrene – West Ham in Leicester.

Angleško prvenstvo, 2. krog Sobota, 21. avgust

Liverpool : Burnley 2:0 (1:0)

Jota 18., Mane 69.



16.00 Aston Villa – Newcastle United

16.00 Crystal Palace – Brentford

16.00 Leeds United – Everton

16.00 Norwich City – Manchester City

18.30 Brighton & Hove Albion – Watford Nedelja, 22. avgust

15.00 Southampton – Manchester United

15.00 Wolverhampton – Tottenham Hotspur

17.30 Arsenal – Chelsea Ponedeljek, 23. avgust

21.00 West Ham United – Leicester City