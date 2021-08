Grealish že navdušuje na Etihadu, praznični prizori na Anfieldu

Za uvod v sobotno dogajanje na angleških zelenicah sta poskrbela Liverpool in Burnley. Rdeči so upravičili vlogo favorita in ohranili stoodstotni izkupiček v novi sezoni. Aktualni prvak Manchester City je na domačem Etihadu ponižal Norwich in njegovo mrežo zatresel kar petkrat. Nedelja bo pestra, izstopal bo londonski derbi med Arsenalom in Chelseajem.