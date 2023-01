Derbi v Londonu brez zadetkov, Man Utd ujel Newcastle

Arsenal je šele tretjič v tej sezoni prepustil točke tekmecu. Ob štirinajstih zmagah in enem porazu na začetku septembra z Manchester Unitedom je zabeležil drugi neodločen izid v sezoni. Ob tekmi več ima osem točk prednosti pred Manchester Cityjem, na tretjem mestu pa je Newcastle, ki je že osmič v sezoni igral neodločeno. Ob dveh tekmah več ima točko zaostanka za Manchester Cityjem. Najlepšo priložnost je imel Arsenal v zaključku tekme, ko je strel Eddieja Nketiaha z nogo ubranil vratar Nick Pope.

Marcus Rashford je postavil končni rezultat na Old Traffordu. Foto: Reuters

Enako število točk, a tekmo manj od Newcastla, ima Manchester United, ki je pred mestnim obračunom sredi januarja z Ciytjem, vpisal četrto zmago v nizu. Na zadnjih treh tekmah ni prejel zadetka. Tokrat je pred domačimi gledalci ugnal Bournemouth s 3:0. V prvem polčasu je v polno zadel Casemiro, v drugem pa sta bila natančna Luke Shaw in Marcus Rashford.

Na preostalih dveh današnjih tekmah so slavili gostje. Fulham je z 1:0 premagal Leicester - zadel je srbski napadalec Aleksandar Mitrović v 17. minuti, Brighton pa je bil boljši od Evertona s 4:1. Gostje so po vodstvu 1:0 ob odmoru na začetku nadaljevanja trikrat zadeli domačo mrežo v razmaku šestih minut.

Brentford jo je zagodel Liverpoolu

Liverpool je v ponedeljek prekinil štiri tekme trajajoč niz zmag, z 28 točkami ostaja na šestem mestu premierligaške lestvice, Brentford pa mu zdaj z dvema točkama manj diha za ovratnik na sedmem mestu.



Liverpool si je prvi gol zabil kar sam, žogo je po tem, ko je v 19, minuti kot izvajal Brentford, v lastno mrežo pospravil Ibrahima Konate. V 40. minuti so domači še drugič zatresli mrežo vratarja Alissona, a so sodniki zadetek razveljavili, Ben Mee je bil namreč pred strelom v prepovedanem položaju, zato pa je Yoane Wissa le dve minuti kasneje uspešno podvojil vodstvo gostiteljev.

Brentford si je v začetku leta 2023 privoščil Liverpool. Ostaja strup za največje klube v Angliji. Foto: Reuters



Liverpoolčani so v drugi polčas vstopili veliko bolj odločni, Urugvajec Darwin Nunez je v 48. minuti zatresel mrežo Brentforda, a je bil tudi on ob sprejemu žoge v prepovedanem položaju, regularen pa je bil zadetek Alexa Oxlada-Chamberlaina v 50. minuti, ki je navijačem Liverpoola vlil nekaj upanja na morebiten preobrat. A rdeči so se mučili, dvome o zmagovalcu tekme pa je v 80. minuti razblinil Kamerunec Bryan Mbeumo. Zadel je za končnih 3:1.



Nekateri navijači Liverpoola so zaradi poškodb Luisa Diaza in Dioga Jote pričakovali tudi debi novega člana Liverpoola Codyja Gakpoja, pa čeprav je v klub prišel šele prejšnji teden. A Jürgen Klopp triindvajsetletnika, ki je prestopil iz PSV-ja, na nedavnem svetovnem prvenstvu pa je zablestel s tremi goli v skupinskem delu tekmovanja, ni uvrstil v ekipo za tekmo z Brentfordom.



"Nikogar ne bi rad razočaral, a podpisali smo izjemnega nogometaša Codyja Gakpoja, zdaj pa berem: Kdo bo naslednji?" se je na zapise v angleških medijih, ki ugibajo, koga bo Liverpool še pripeljal pozimi, odzval trener Klopp. "Ne igramo monopolija, nikoli ga nismo. Moja filozofija je, da z zaupanjem delamo z igralci, ki jih imamo. Ne želimo, da začnejo dvomiti o sebi, češ kdo me bo zamenjal v postavi."

Angleško prvenstvo, 19. krog:

Ponedeljek, 2. januar:

Torek, 3. januar:

Sreda, 4. januar:

Četrtek, 5. januar: