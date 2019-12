Dan po božiču vroče v Angliji: bodo lisjaki prvi, ki bodo zamajali samozavest Liverpoola?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko v preostalih velikih nogometnih ligah v Evropi počivajo, se bo dan po božiču že tradicionalno igralo v Angliji. Vrhunec ''boxing dayja" bo obračun vodilnih med Leicester Cityjem in Liverpoolom, ki je v tej sezoni deluje praktično nepremagljiv. Edino manjšo majhno prasko (1:1) v tej sezoni so jim v ligi prizadejali največji rivali, nogometaši Uniteda, ki bodo danes na Old Traffordu gostili Newcastle.

Leicester City pod vodstvom nekdanjega trenerja Liverpoola Brendana Rodgersa naravnost blesti in po seriji zmag v zadnjem času zasedajo izjemno drugo mesto, še vedno pa za odličnim Liverpoolom zaostajajo po polovici prvenstva zasedajo 10 točk. Rdeči imajo za nameček tekmo manj, kar le govori o hudi prevladi Liverpoola, ki je v tej sezoni vknjižil kar 16 zmag in le enkrat remiziral.

"Liverpool je v izjemni seriji, a vsi vemo, da se bo to enkrat končalo, zakaj ne bi bili mi tisti, ki bi nam bo to uspelo," odločno napove boj za vse tri točke Rodgers, ki se po porazu na Etihadu proti Man Cityju (1:3) želi vrniti na zmagovalna pota. "Tekma z Liverpoolom ne bi mogla priti v bolj primernem trenutku. Šli bomo po zmago, dali vse od sebe, nato pa videli, kam nas bo to pripeljalo," še doda Severni Irec na klopi lisjakov.

Liverpool se je v Dohi razveselil nove lovorike. Foto: Reuters

Liverpool, ki je pretekli teden v Dohi prišel še do svetovnega naslova, počasi načenjajo poškodbe. Na bolniški se je Fabinhu, Matipu in Lovernu pridružil še Oxlade-Chamberlain, medtem ko Leicester težav s poškodbami nima. Liverpool in Leicester sta se v tej sezoni že pomerila. Na Anfieldu je bilo 2:1 z domače, a tudi lisjaki v tej sezoni pred domačimi gledalci ne poznajo poraza. Imajo sedem zmag in dva remija.

Kako bosta začela Arteta in Ancelotti?

Zanimivo spremljati tudi debija Mikela Artete na klopi Arsenala in Carla Ancelottija na klopi Evertona. Topničarji gostujejo pri češnjah iz Bournemoutha. Domači so sicer v mizerni formi, a proti velikim klubom se vedno znajo motivirati, po drugi strani pa so brez samozavesti tudi Londončani, zato bo še kako zanimivo spremljati, kaj bo španski strokovnjak, ki se je od leta 2016 trenerskih veščin učil pri Pepu Guardioli, v tako kratkem času uspel iztisniti iz svojih izbrancev.

Mikel Arteta je do zdaj opravljal delo pomočnika na klopi Man Cityja. Foto: Reuters

Ancelotti in Everton gostita Burnley. Liverpoolčani na zadnjih treh tekmah niso izgubili. Premagali so Chelsea ter remizirali z Unitedom in Arsenalom.

Tottenham bo na prvi tekmi dneva gostil Brighton, Chelsea pričakuje svetnike iz Southamptona, rdeči vragi pa bodo, kot rečeno, gostili Newcastle. V petek bo na sporedu še zadnja tekma kroga. Man City bo novo zmago in nove tri točke lovil pri Wolverhamptonu.

