Nov boleč poraz Man Uniteda, sledi tekma za prvo mesto

Za angleške nogometne prvoligaše ni praznikov. Pred tradicionalnimi tekmami 26. decembra igrajo tekme 18. kroga. V soboto ob 18.30 se bosta za prvo mesto pomerila Arsenal in Liverpool. V petek je Aston Villa, ki je eno pozitivnih presenečenj sezone, izvlekla točko proti Sheffield Unitedu, ki je trenutno na mestih, ki vodijo v izpad iz lige. V soboto popoldne je West Ham z 2:0 premagal Manchester United. To je že četrti poraz rdečih vragov na zadnjih sedmih tekmah (v vseh tekmovanjih).

Za Manchester United se sezona iz povprečne spreminja v vse slabšo. Najprej so rdeči vragi končali evropske nastope (zadnje mesto v skupini lige prvakov), zdaj vse slabše rezultate dosegajo še v domačem prvenstvu. V 18. krogu jim je vse tri točke vzel West Ham in jih celo prehitel na lestvici. Za zmago z 2:0 sta zadela Jarrod Bowen in Mohammed Kudus. Na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih je United zmagal samo enkrat (proti Chelseaju), zdaj pa doživel že četrti poraz!

Aston Villa je imela v petek veliko priložnost, da bi se z morebitno zmago vsaj začasno povzpela na vrh premier lige in s tem samo še nadela piko na i začetku izjemne sezone. A zasedbi Unaia Emeryja se ni izšlo, na Villa Parku je proti Sheffield Unitedu globoko v sodnikovem dodatku izvlekla točko. Za vodstvo Sheffielda je v 87. minuti zadel Cameron Archer, sicer otrok Aston Ville, ki je pred sezono okrepil Sheffield za 21,5 milijona evrov. Aston Villa je izenačila v 98. minuti, ko je bil uspešen Nicolo Zaniolo. Villa je s tem prekinila niz petnajstih zaporednih domačih zmag, med drugim je v tem obdobju ugnala tako Arsenal kot Manchester City.

Arsenal in Liverpool za prvo mesto

Arsenal je trenutno vodilna ekipa premier lige, v soboto ga čaka gostovanje na Anfieldu. Foto: Reuters Vodilna ekipa se sicer v premier ligi v zadnjih krogih ves čas menja. Ker je Liverpool prejšnji konec tedna iz Manchester Unitedom igral neodločeno, je Arsenal po zmagi nad Brightonom spet skočil na prvo mesto. A ekipi loči le točka. Manchester City na četrtem mestu zdaj zaostaja pet točk za topničarji, saj je na zadnjih petih tekmah zmagal samo enkrat. City tekme z Brentfordom to soboto ne bo igral, saj je sodeloval na klubskem svetovnem prvenstvu v Savdski Arabiji, kjer je v petek osvojil naslov prvaka.

Angleško prvenstvo, 18. krog:

Četrtek, 21. december:

Petek, 22. december:

Sobota, 23. december:

Nedelja, 24. december:

Lestvica: