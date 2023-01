Za začetek leta poraz Tottenhama in remi Chelseaja proti Nottinghamu

V angleški premier ligi se je nogometno leto 2022 končalo in leto 2023 začelo s tekmami 18. kroga. Liverpool je v petek zvečer še leta 2022 z 2:1 premagal Leicester, potem ko je nesrečni Wout Faes dvakrat premagal svojega vratarja. Vodilni Arsenal je dan kasneje z zmago v Brightonu (4:2) prednost pred prvim zasledovalcem na lestvici Manchester Cityjem - ta je v soboto remiziral (1:1) z Evertonom - povečal na sedem točk. Manchester United je z 1:0 zmagal na gostovanju pri Wolverhamptonu. Tottenham je že na prvi dan novega leta izgubil obračun z Aston Villo, neprepričljiv pa je bil tudi Chelsea, ki je na gostovanju pri Nottingham Forrestu prišel le do točke.

Neverjeten razplet tekme med Liverpoolom in Leicesterjem, ki jo je s tribune spremljal tudi novi član redsov Cody Gakpo. Leicester je z golom Kiernana Dewsbury-Halla povedel že v četrti minuti. Nato pa ob koncu prvega polčasa v razmaku osmih minut dva avtogola Wouta Faesa. S tem je belgijski branilec postal prvi igralec v petih najmočnejših evropskih ligah v zadnjih petih sezonah z dvema avtogoloma na isti tekmi. In Liverpool je zmagal z 2:1. V drugem polčasu gola nismo več videli.

Pred dvobojem Wolverhampton - Manchester United je bila minuta molka v spomin na preminulega brazilskega legendarnega nogometaša Peleja. Foto: Reuters

Mednarodna nogometna zveza Fifa je organizatorje nogometnih tekem širom sveta zaprosila, naj se ta konec tedna z minuto molka spomnijo umrlega velikana svetovnega nogometa Brazilca Peleja. Fifa je prošnjo pisno naslovila na vse svoje članice. "Dokler se bo igral nogomet, se bomo spominjali Peleja in ga pogrešali. Pele je v nogomet vpeljal magijo južnoameriške igre. Pojmu 'lepa igra' je dal pomen," je med drugim zapisala generalna sekretarka Fife Fatma Samoura.

Arsenal res favorit za prvaka

Letos se je rezultatska krivulja londonskega Arsenala končno dvignila. Pred dvema desetletjema so bili ekipa, po kateri se je zgledoval angleški nogomet, saj so med letoma 1999 in 2005 osvojili tri naslove prvaka, še petkrat pa bili drugi. V zadnjih šestih letih pa nikoli niso bili med štirimi in tako v ligi prvakov ne nastopajo že šest let. A če so še sezono 2021/2022 končali na petem mestu z 22 zmagami, je danes zgodba povsem drugačna.

Arsenal je s 4:2 premagal neugodni Brighton. Foto: Reuters

Po odigranih 16 tekmah sezone 2022/2023 imajo 14 zmag in zdaj že sedem točk prednosti pred Manchestrom Cityjem. Po dolgih 19 letih bi torej spet lahko osvojili angleški naslov, ki bi bil za ta londonski klub 14. Brighton, ki je bil resen test za zasedbo Mikela Artete - v prejšnji sezoni jim je klub z južne angleške obale vzel štiri točke, letos novembra pa jih je izločil v ligaškem pokalu -, so premagali s 4:2.

Bukayo Saka je topničarje v vodstvo popeljal že v drugi minuti tekme, v 39. je Martin Odegaard poskrbel za izid prvega polčasa (0:2), v drugi minuti drugega pa je bilo po zadetku Eddieja Nketiaha že 3:0 za goste. V 65. minuti je Kaoru Mitoma zadel za domače, Londončani pa so hitro odgovorili z zadetkom Gabriela Martinellija. Končni izid je v 77. minuti postavil Evan Ferguson.

Emiliano Buendia je takole proslavil zadetek proti Tottenhamu. Foto: Reuters

Peti na lestvici premier lige je londonski Tottenham, ki pa je v nedeljo z 0:2 izgubil obračun z Aston Villo, dvanajsto ekipo prvenstva. Argentinec Emiliano Buendia je za vodstvo gostov zadel v 50. minuti srečanja, končni izid pa je v 73. minuti postavil Brazilec Douglas Luiz. Nepreprečljiv je bil tudi londonski Chelsea, ki je za konec 18. kroga gostoval pri Nottingham Forrestu, 18,. ekipi lige in iztržil le točko za remi z 1:1.

