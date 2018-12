V živo: veselje na Stamford Bridgu, Kante šokiral City

V angleškem prvenstvu se trenutno odvija poslastica 16. kroga, saj si nasproti stojita Chelsea in vodilni Manchester City. Ob 20.45 bo na sporedu še tekma med Leicesterjem in Tottenhamom. 16. krog se je sicer začel z obračunom Bournemoutha in Liverpoola. Gostje, ki v angleški ligi še ne poznajo poraza, so zmagali s 4:0, hat-trick je dosegel Mohamed Salah. Huddersfield Jona Gorenca Stankovića, ki ga ni bilo med izbranci Davida Wagnerja, je gostoval pri Arsenalu in izgubil z 0:1. Manchester United je na Old Traffordu odpihnil Fulham (4:1).