Liverpool izgubil pri moštvu z dna lestvice, Man Utd proti Chelseaju brez Ronalda

Četa Jürgena Kloppa je v soboto doživela šok na gostovanju pri Nottingham Forestu (0:1). Ta je zabeležil šele drugo zmago v elitni angleški ligi v zadnjih 23 letih in spet vsaj začasno oddal zadnje mesto na prvenstveni razpredelnici Leicestru.



Liverpoolčani so morali še tretjič v tej sezoni igrišče zapustiti sklonjenih glav, čeprav so imeli na tekmi 70 odstotno posest žoge in tudi nekaj lepih priložnosti, a je za veselje domačih navijačev v 55. minuti poskrbel Taiwo Awoniyi. Ta je bil kar šest let igralec Liverpoola, a priložnosti za igro ni nikoli dobil. Klub ga je ves čas posojal drugim.

Največ pozornosti pa je ta konec tedna na angleških zelenicah usmerjenih na Stamford Bridge, kjer bo pri Chelseaju gostoval Manchester United. Ekipi na lestvici loči le točka, Londončani so četrti, mesto pred nogometaši iz Manchestra. V London ni pripotoval Cristiano Ronaldo, saj ga je klub suspendiral potem ko je na sredini tekmi zavrnil vstop v igro s klopi in nato še pred koncem tekme zapustil stadion.

Angleško prvenstvo, 13. krog: Sobota, 22. oktober:

Nottingham : Liverpool 1:0 (0:0)

16.00 Everton - Crystal Palace

16.00 Manchester City - Brighton

18.30 Chelsea - Manchester United Nedelja, 23. oktober:

15.00 Aston Villa - Brentford

15.00 Leeds - Fulham

15.00 Southampton - Arsenal

15.00 Wolverhampton - Leicester

17.30 Tottenham - Newcastle



Ponedeljek, 24. oktober:

21.00 West Ham - Bournemouth