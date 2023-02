Manchester City pri vodilnih, s Haalandom v prvi postavi

Angleško prvenstvo, zaostala tekma 12. kroga:

Sreda, 15. februar:

Arsenal je v tej sezoni kot prerojen in ima prvič po dolgih letih veliko priložnost, da se po letu 2004 znova povzpne na angleški prestol. A v boju za vrh se obeta še vroč spopad, glavni tekmec zasedbe Mikela Artete, ki je bil v preteklosti pomočnik strateg sinjemodrih Pepa Guardiole, pa so branilci naslova Manchester City, ki lovijo tretji zaporedni naslov v angleškem prvenstvu.

Mikel Arteta in Pep Guardiola. Arteta je bil v letih od 2016 do 2019 pomočnik Guardiole pri Manchester Cityju. Foto: Reuters "To je zagotovo najmočnejša ekipa Arsenala, odkar sem jaz na čelu Manchester Cityja. Največja motivacija je, da ne nameravamo kar tako prepustiti trona premier lige. Če nas bo Arsenal premagal zato, ker je boljši, potem jim bom športno čestital. Nočem pa, da zmagajo zato, ker mi ne bomo na pravi ravni. Naslov bomo branili do zadnjega dne, tega si želim," je bil pred derbijem jasen Guardiola, ki v angleškem prvenstvu proti Arsenalu še ni bil poražen, na kar 11 izmed 12 odigranih tekem je okusil slast zmage, med drugim tudi na zadnjih petih gostovanjih na stadionu Emirates.

To bo prvi obračun teh dveh tekmecev v tej sezoni premier lige, sta se pa moštvi srečali prejšnji mesec v FA pokalu, ko je za zmago Cityja z 1:0 v drugem polčasu srečanje zadel Nathan Ake. City je zadnjem obračunu pred derbijem s 3:1 v nedeljo ugnal Aston Villo, medtem ko je Arsenal z 1:1 remiziral proti Brentfordu.

Učitelj proti učencu

Bo Haaland nared za igro? Foto: Reuters Pod drobnogledom bo tako tudi obračun "učitelja in učenca" Guardiole ter Artete, ta je proti Guardioli dobil le enega izmed sedmih obračunov. "Zame sta pomembna le ekipa in klub. Zame osebno premagati enega ali drugega trenerja ni pomembno, pomembno je le to, da premagamo vsakega naslednjega nasprotnika, in to je zdaj za nas Manchester City. Način, na katerega igrajo, način, na katerega se spopadajo s težavami, je izjemen," je dejal Arteta.

V Londonu na zelenici zagotovo ne bo Gabriela Jesusa in Mohameda Elnenyja, medtem ko pri gostih velik vprašaj visi pri imenu Erlinga Haalanda, ta je s 25 zadetki prvi strelec angleškega prvenstva, v nedeljo pa je predčasno končal srečanje z Aston Villo, potem ko je utrpel udarec ob stiku z vratarjem Emilianom Martinezom. "Ne vem, kakšno je njegovo stanje, danes bomo trenirali. Trenutno res ne vem, ponedeljek je bil namenjen predvsem okrevanju po obračunu z Aston Villo, to je vse," je bil v torek skrivnosten Guardiola, a je norveškega zvezdnika vključil v zasedbo, ki je odpotovala v London.