Nepredstavljivi prizori na Etihadu, Tottenham se je znesel nad Cityjem!

Nogometaši Tottenhama so v derbiju 12. kroga prisolili Manchester Cityju sramotno zaušnico. Na Etihadu so ga premagali kar s 4:0, Josep Guardiola pa je tako vknjižil že peti zaporedni poraz, kar se mu pred tem v bogati karieri ni zgodilo še nikoli. Arsenal je nadigral Nottingham Forest, pri katerem opravlja vlogo tehničnega direktorja Miran Pavlin (3:0), Chelsea pa je bil v sobotni matineji v gosteh boljši od Leicester Cityja. Vodilni Liverpool bo v nedeljo gostoval pri Southamptonu, medtem ko bo Manchester United prvo tekmo pod vodstvom novega trenerja Rubena Amorima odigral proti Ipswichu.

Sobota, 23. november:

Na Otoku še kako odmeva izdatna kriza Manchester Cityja. Sinjemodri so izgubili že petič zapored, kar se jim je pod vodstvom Josepa Guardiole zgodilo sploh prvič. Angleški prvaki skupaj skupaj z navijači preživljajo težke čase. Zadnji udarec, najbrž najhujšega, jim je v 12. krogu zadal Tottenham, ki je na Etihadu zmagal kar s 4:0. To je bil tudi prvi poraz Cityja na domačem igrišču po decembru leta 2022, Guardiola pa je prvič v karieri izgubil pet tekem zapovrstjo.

Londončani so si v soboto na Etihadu privoščili City. Foto: Reuters

Londončani tekmecev v igri niso nadigrali, so pa v protinapadih pokazali zavidljivo učinkovitost. V prvem delu so priložnosti nizali predvsem domači, dva gola pa so dosegli gosti. Oba James Maddison, prvega po natančni podaji z leve strani Dejana Kuluševskega, pri drugem, ko je žogo poslal v mrežo prek vratarja Edersona, pa je bil podajalec Heung-min Son.

Tretji gol je v 52. minuti prispeval Pedro Porro, četrtega pa v izdihljajih srečanja Brennan Johnson. Gostitelji so imeli tudi v drugem delu svoje priložnosti, največ Erling Haaland, ki pa več kot okvirja vrat ni znal zadeti.

Guardiola dan pred tekmo: Ne morem oditi

Josep Guardiola je v vseh tekmovanjih izgubil pet tekem zapored. Foto: Reuters "Ne morem oditi. Enostavno. Ne vem zakaj. Morda so štirje porazi razlog, da ne morem oditi. Občutek sem imel, da si me klub še želi in zato smo podpisali," je dan pred tekmo prvič javno o podaljšanju sodelovanja s Cityjem govoril Pep Guardiola.

"Mislim, da si z mojim štabom zaslužimo, da smo tu. Nočem biti aroganten, a takšna je resnica. Mislim, da si zaslužimo priložnost, da se po štirih porazih poberemo in obrnemo stanje." Dodajal je še, da res uživa v svoji službi, v delu glavnega trenerja Manchestra. In da se je na klub tako navezal, da bi ga vodil tudi v drugi angleški ligi. Kakšne pa bodo njegove besede po bolečem porazu proti Tottenhamu?

Modri skoraj ujeli Man City

Chelsea je v uvodni sobotni tekmi v gosteh premagal Leicester City z 2:1. Foto: Reuters Nogometaši Chelseaja so v uvodni tekmi 12. kroga angleškega državnega prvenstva prišli do šeste zmage. V gosteh so z 2:1 premagali Leicester City. Chelsea je bil večji del tekme boljši tekmec, dosegel je dva gola, zapravil pa še kar nekaj lepih priložnosti, lahko pa je zadovoljen, da tudi domači niso izkoristili svojih, saj bi se tekma lahko obrnila tudi v drugo smer.

Gosti so v vodstvo prišli v 15. minuti, ko je podajo Enza Fernandeza izkoristil Nicolas Jackson. V 75. minuti je bil asistent Jackson, a ne s podajo, ampak s strelom z glavo, ki ga je vratar Mads Hermansen odbil, toda le na glavo Fernandeza, ki mu je ni bilo težko poslati na pravo mesto. Končni izid je v sodniškem dodatku z enajstmetrovke postavil Jordan Ayew.

Topničarji nadigrali Nottingham

Arsenal je v prvem polčasu povsem nadigral Nottingham Forest, največje presenečenje dosedanjega dela lige. Potem ko so mu zaradi nedovoljenega položaja že v uvodu razveljavili gol, je do prednosti prišel v 15. minuti, ko je samostojni prodor sebično, a uspešno zaključil Bukayo Saka. Angleški reprezentant je imel do odmora še nekaj priložnosti, še nekaj so jih zamudili soigralci.

Zato pa so bili Londončani učinkovitejši v sicer nekoliko manj prepričljivem drugem polčasu. Drugi gol je s strelom od daleč dosegel Thomas Partey, končni izid pa je postavil Ethan Nwaneri.

Thomas Partey je dosegel drugi zadetek za Arsenal, v objem mu je odhitel soigralec Mikel Merino. Foto: Reuters

Z zmago z 2:1 v Bournemouthu se je na peto mesto na lestvici, prehitel je Nottingham, prebil Brighton, ima enako število točk kot Chelsea in Arsenal.

Aston Villa očitno plačuje davek zaradi nastopov na vseh frontah, vključno z ligo prvakov. Po odličnem začetku sezone je zdaj padla v formi, tokrat je s Crystal Palaceom, ekipo z dna prvenstvene razpredelnice, le remizirala, izid je bil 2:2. Dvakrat je celo zaostajala, a sta točko rešila Ollie Watkins ter Ross Barkley.

Wolverhampton je do tega kroga zasedal predzadnje mesto, tokrat pa je na gostovanju presenetil Fulham in ga premagal s 4:1, dva gola je dosegel Matheus Cunha, s svojim prvim je v 31. minuti po zaostanku izenačil izid. Everton in Brentford sta se razšla brez golov.

Debi za Amorima

Ruben Amorim bo v nedeljo prvič vodil Manchester United. Foto: Guliverimage V nedeljo pa debi na klopi Manchester Uniteda čaka Rubena Amorima, ki bo prvič vodil rdeče vrage potem, ko je na trenerskem mestu je zamenjal Nizozemca Erika ten Haga. Te čaka srečanje z Ipswichom. Amorim, ki je pred tem vodil Sporting, je s portugalskim klubom osvojil dva naslova portugalskega prvaka, s prvim je prekinil 19 let dolgo sušo lovorik v državnem prvenstvu pri zeleno-belih.

Krog bosta sicer v ponedeljek sklenila Newcastle in West Ham.

Angleško prvenstvo, 12. krog:

Sobota, 23. november:

Nedelja, 24. november:

Ponedeljek, 25. november:

Lestvica: