Kaj bo pokazal ranjeni Tottenham? Oči uprte na Stamford Bridge.

Zatem bo Arsenal, ki je tako kot Tottenham v prejšnjem krogu doživel prvi poraz, skušal tri točke zabeležiti proti Burnleyju. Manchester United po težkem porazu v ligi prvakov čaka obračun z Lutonom, Newcastle pa bo na delu pri Bournemouthu.

Nedeljski derbi v Londonu

V nedeljo bodo vse oči uprte na Stamford Bridge, kjer bo Chelsea gostil vodilni Manchester City. Čeprav je Chelsea trenutno šele na enajstem mestu angleškega prvenstva, pa se zasedba Mauricia Pochettina po zmagi na nori tekmi proti Tottenhamu v prejšnjem krogu (4:1) v dvoboj podaja z obilico samozavesti in prepričanjem, da lahko ustavi tudi aktualne prvake. Ti imajo trenutno na vrhu točko prednosti pred Spursi ter tri pred Liverpoolom in Arsenalom.

Zasedba Pepa Guardiole je proti londonski ekipi dobila zadnje štiri medsebojne obračune, in to vse z enakim izidom – 1:0. Če bi ekipa, ki jo vodi Mauricio Pochettino, pokleknila pred sinjemodrimi, bi zabeležila že svoj deveti domači ligaški poraz v tem koledarskem letu, kar bi se Chelseaju zgodilo šele prvič po letu 1986. Chelsea na domači zelenici v letu 2023 na kar devetih od skupno 18 tekem ni zabil, vključno s tremi izmed zadnjih štirih srečanj.

Manchester City je po enajstih krogih vodilna ekipa premier lige. Foto: Reuters

"Chelsea ostaja eden izmed najpomembnejših klubov v Angliji. V zadnjih letih so osvojili ligo prvakov, potem ko so nas premagali v finalu, v premier ligi se sicer niso vmešali v boj za naslov, a brez dvoma so ena najmočnejših ekip v ligi. So zelo agresivni in čaka nas ena najtežjih tekem v sezoni," je pred srečanjem na dušo nasprotnikov popihal Guardiola. "Zame je Manchester City najboljša ekipa na svetu z najboljšim trenerjem. Moramo biti realni in povedati resnico, gre za eno najboljših organizacij in klubov na svetu. Za nas bo to velik izziv. Pokazali bomo vse, kar znamo, in kar si želimo, so tri točke, ki bi bile za nas zelo pomembne," pa mu ni ostal "dolžen" Pochettino.

Še pred nedeljskim derbijem bodo na sporedu štiri tekme, med drugim bo Liverpool po prvem porazu v ligi Europa na Anfieldu pričakal Brentford.

