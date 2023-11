Šest golov Cityja, pa Haaland ni zabil. Spodrsljaj Arsenala.

V ospredju 11. kroga angleške lige je ponedeljkov derbi med vodilnim Tottenhamom in Chelseajem. Na prvi tekmi je ranjeni Manchester United, ki je z 0:3 izgubil v prejšnjem krogu in sredi tedna še v ligaškem pokalu, le prišel do treh točk, a je z 1:0 Fulham premagal šele z golom Bruna Fernandesa v 91. minuti. Manchester City je imel lahko nalogo z Bournemouthom (6:1), pa Erling Haaland sploh ni zadel. Vrhunec sobote pa je bila tekma Newcastle - Arsenal, ki so jo z 1:0 dobili domači.

Ange Postecoglou lahko postane prvi trener v premier ligi, ki bi na svojih prvih enajstih tekmah ostal neporažen. Foto: Reuters Newcastle in Arsenal sta se v obračun podajla s povsem različnima popotnicama. Medtem ko je Newcastle med tednom v ligaškem pokalu s 3:0 nadigral Manchester United in se uvrstil v četrtfinale, pa se je tekmovanje končalo za Arsenal, ki je moral z 1:3 priznati premoč West Hamu. A Arsenal je bil ob Tottenhamu še edini v angleškem prvenstvu, ki v desetih krogih ni doživel grenkobe poraza. A zdaj jo je izkusil. Mladi Anthony Gordon je zadel za zmago Newcastla z 1:0.

Tottenham je odlično vstopil v sezono in je po desetih odigranih tekmah pri 26 točkah. V ponedeljek bo Ange Postecolou s svojo zasedbo na domačem stadionu pričakal Chelsea, ki je med tednom z 2:0 v ligaškem pokalu izločil Blackburn, a pred tem v devetem krogu lige doživel poraz z 0:2 proti Brentfordu, pred tem pa so Blues nanizali tri zaporedne zmage. Trenutno so sicer šele na enajstem mestu prvenstvene lestvice, a so v obračunih s Spursi na zadnjih devetih premierligaških obračunih izgubili le enkrat, kar šestkrat so se zmage veselili nogometaši Chelseaja.

Fernandes v sodnikovem dodatku rešil United

Vse je kazalo na novo razočaranje za Manchester United, a je v 91. minuti zadel Bruno Fernandes. Foto: Reuters Manchester City je tekmo proti Bournemouthu rešil v osmih minutah zadnje tretjine prvega polčasa. Do takrat njegovi napadi niso prinesli spremembe rezultata, a ko je v 30. minuti v polno zadel Jeremy Doku, se jim je odprlo. Že do 37. minute sta gola dosegla Bernardo Silva in Manuel Akanji, v drugem polčasu pa so mrežo zatresli še Phil Foden, še enkrat Silva in Nathan Ake, pred zadnjima dvema goloma so gosti znižali zaostanek na 1:4. Junak tekme je bil prav gotovo Doku, poleg doseženega gola je še pri štirih asistiral.

Manchester United, mestni tekmec meščanov, je končno spet razveselil svoje navijače, a jih med tekmo proti Fulhamu spet delal nervozne. Kljub premoči mu ni uspelo doseči gola vse do sodnikovega dodatka. V njegovi prvi minuti je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora gostom tri točke zagotovil Bruno Fernandes.

