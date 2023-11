Fernandes za olajšanje Manchestra v 91. minuti

V ospredju 11. kroga angleške lige bo ponedeljkov londonski derbi med vodilnim Tottenhamom in Chelseajem. Na prvi tekmi je ranjeni Manchester United, ki je z 0:3 izgubil v prejšnjem krogu in sredi tedna še v ligaškem pokalu, le prišel do treh točk, a Fulham je z 1:0 premagal šele z golom Bruna Fernandesa v 91. minuti. Manchester City čaka lahka naloga, saj gosti Bournemouth, vrhunec sobote pa predstavljal derbi med vročima Newcastlom in Arsenalom (18.30).

Ange Postecoglou lahko postane prvi trener v premier ligi, ki bi na svojih prvih enajstih tekmah ostal neporažen. Foto: Reuters Newcastle in Arsenal se v obračun podajata s povsem različnima popotnicama. Medtem ko je Newcastle med tednom v ligaškem pokalu s 3:0 nadigral Manchester United in se uvrstil v četrtfinale, pa se je tekmovanje končalo za Arsenal, ki je moral z 1:3 priznati premoč West Hamu. Arsenal je trenutno ob Tottenhamu še edina ekipa v angleškem prvenstvu, ki v desetih krogih še ni doživela grenkobe poraza.

Tottenham je odlično vstopil v sezono in je po desetih odigranih tekmah pri 26 točkah. Tokrat bo Ange Postecolou s svojo zasedbo na domačem stadionu v ponedeljek pričakal Chelsea, ki je sicer med tednom z 2:0 v ligaškem pokalu izločil Blackburn, a pred tem v devetem krogu premier lige doživel poraz z 0:2 proti Brentfordu, pred tem pa so Blues nanizali tri zaporedne zmage. Trenutno so sicer šele na enajstem mestu prvenstvene lestvice, a so v obračunih s Spursi na zadnjih devetih premierligaških obračunih izgubili le enkrat, kar šestkrat so se zmage veselili nogometaši Chelseaja.

V nedeljo bo Aston Villa na delu pri Nottinghamu, Liverpool pa čaka gostovanje pri Lutonu.

Angleško prvenstvo, 11. krog:

Sobota, 4. november:

Nedelja, 5. november:

Ponedeljek, 6. november:

Lestvica: