V pričakovanju derbija v Londonu, potolčeni rdeči vragi si želijo zaceliti rane

V ospredju enajstega kroga angleškega prvenstva bo ponedeljkov londonski derbi med vodilnim Tottenhamom in Chelseajem. Na prvi današnji tekmi bo ranjeni Manchester United po dveh zaporednih porazih z 0:3 v vseh tekmovanjih gostoval pri Fulhamu. Manchester City vsaj na papirju čaka lahka naloga, saj bo gostil Bournemouth, vrhunec dneva pa bo predstavljal derbi med vročima Newcastlom in Arsenalom.

Newcastle in Arsenal se v obračun podajata s povsem različnima popotnicama. Medtem ko je Newcastle med tednom v ligaškem pokalu s 3:0 nadigral Manchester United in se uvrstil v četrtfinale, pa se je tekmovanje končalo za Arsenal, ki je moral z 1:3 priznati premoč West Hamu. Arsenal je trenutno ob Tottenhamu še edina ekipa v angleškem prvenstvu, ki v desetih krogih še ni doživela grenkobe poraza.

Ange Postecoglou lahko postane prvi trener v premier ligi, ki bi na svojih prvih enajstih tekmah ostal neporažen. Foto: Reuters

Tottenham je odlično vstopil v sezono in je po desetih odigranih tekmah pri 26 točkah. Tokrat bo Ange Postecolou s svojo zasedbo na domačem stadionu v ponedeljek pričakal Chelsea, ki je sicer med tednom z 2:0 v ligaškem pokalu izločil Blackburn, a pred tem v devetem krogu premier lige doživel poraz z 0:2 proti Brentfordu, pred tem pa so Blues nanizali tri zaporedne zmage. Trenutno so sicer šele na enajstem mestu prvenstvene lestvice, a so v obračunih s Spursi na zadnjih devetih premierligaških obračunih izgubili le enkrat, kar šestkrat so se zmage veselili nogometaši Chelseaja.

V nedeljo bo Aston Villa na delu pri Nottinghamu, Liverpool pa čaka gostovanje pri Lutonu.

Angleško prvenstvo, 11. krog:

Sobota, 4. november:

Nedelja, 5. november:

Ponedeljek, 6. november:

Lestvica: