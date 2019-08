V živo: branilci naslova pri West Hamu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Branilec naslova Manchester City v 1. krogu angleškega prvenstva pravkar gostuje pri West Ham Unitedu v Londonu. Če bi ubranil naslov, bi postal angleški prvak že tretjič zapored. V nedeljo bo največjo pozornost plenil derbi na Old Traffordu med Manchester Unitedom in Chelseajem. Novo sezono sta v petek odprla Liverpool in povratnik Norwich City. S 4:1 je slavil evropski klubski prvak.

Zadnji sobotni posladek bo na modernem stadionu Tottenhama, kjer se bo mudil še en povratnik, nekdanji evropski prvak Aston Villa iz Birminghama.

Nedelja bo povsem v znamenju velikega derbija na Old Traffordu, kjer se bosta spopadla Manchester United in Chelsea. Modre bo tako prvič v boju za prvenstvene točke vodil nekdanji as Frank Lampard.

Liverpool prerešetal mrežo povratnika

Norišnica zadnjega dneva prestopnega roka v Angliji je upravičila svoj sloves, prišlo je do številnih selitev. Evropski prvak Liverpool za razliko od največjih tekmecev ni veliko novačil. Zadržal je največje zvezdnike, v petek pa v uvodnem dejanju angleškega prvenstva, kjer čaka na naslov prvaka že neverjetnih 29 let, gostil povratnika med elito, Norwich City, in upravičil vlogo favorita.