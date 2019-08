Liverpool prerešetal mrežo povratnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novo sezono angleškega prvenstva sta odpirla Liverpool in povratnik Norwich City. S 4:1 je slavil prvak. Branilec naslova Manchester City bo v času sobotnega kosila gostoval pri West Ham Unitedu v Londonu, v nedeljo pa bo največjo pozornost plenil derbi na Old Traffordu med Manchester Unitedom in Chelseajem. Najboljši angleški klubi bodo predstavili številne novince.

Norišnica zadnjega dneva prestopnega roka v Angliji je upravičila svoj sloves, prišlo je do številnih selitev. Evropski prvak Liverpool za razliko od največjih tekmecev ni veliko novačil. Zadržal je največje zvezdnike, v petek pa v uvodnem dejanju angleškega prvenstva, kjer čaka na naslov prvaka že neverjetnih 29 let, gostil povratnika med elito, Norwich City, in upravičil vlogo favorita.

Prvi veliki derbi bo na Old Traffordu

Frank Lampard bo vodil modre v nedeljo na Old Traffordu. Foto: Reuters Branilec naslova Manchester City, ki je prejšnji konec tedna premagal Liverpool na superpokalnem dvoboju na Wembleyju, bo v prvem krogu v soboto ob 13.30 gostoval pri West Hamu. Če bi ubranil naslov, bi postal angleški prvak že tretjič zapored. Zadnji sobotni posladek pa bo na modernem stadionu Tottenhama, kjer se bo mudil še en povratnik, nekdanji evropski prvak Aston Villa iz Birminghama.

Nedelja bo povsem v znamenju velikega derbija na Old Traffordu, kjer se bosta spopadla Manchester United in Chelsea. Modre bo tako prvič v boju za prvenstvene točke vodil nekdanji as Frank Lampard.

Izjemno zanimivo bo tudi v naslednjih krogih. V drugem krogu bo največji derbi med Manchester Cityjem in Tottenhamom, v tretjem krogu se bosta spopadla Liverpool in Arsenal, v četrtem krogu Arsenal in Tottenham … Užitkov med spremljanjem lige, ki je v prejšnji sezoni podala vse finaliste evropskih tekmovanj, zagotovo ne bo manjkalo.

Jan Mlakar bo moral na krstni nastop v ligi premier še malce počakati, saj ga je Brighton & Hove Albion posodil ''drugoligašu'' QPR. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Za spremembo od prejšnje sezone v njej ne bo slovenskih predstavnikov. Jon Gorenc Stanković (Huddersfield Town) se po izpadu iz elitne lige poteguje za točke v tekmovanju championship (uradna druga liga v Angliji), tam pa kot posojeni napadalec Brightona pri QPR nabira izkušnje tudi Jan Mlakar.