S tekmo med prvakom premier lige in prvakom championshipa se je začela nova sezona angleškega prvoligaškega nogometa. Manchester City je gostil Burnley, ki ga vodi nekdanji as sinjemodrih Vincent Kompany. Že v četrti minuti tekme je prvi gol sezone zabil stroj za gole Erling Haaland. City je še pred koncem prvega polčasa vodil z 2:0, ko je zabil - uganili ste - znova Haaland. Končni izid pa 3:0.

Prijateljski pozdrav trenerjev pred tekmo: Vincent Kompany in Pep Guardiola. Foto: Reuters Vincent Kompany je lani prevzel Burnley, prerodil ekipo in jo popeljal nazaj v premier ligo. So pa z Manchestrom Cityjem v četrtfinalu pokala FA izgubili z 0:6. Pravzaprav Burnley ni premagal (niti remiziral) sinjemodrih že od marca 2015. Zadnjih 11 tekem s Cityjem so izgubili z neverjetno razliko v golih ena proti 40! Pa vendarle je Pep Guardiola opozoril, da bodo zelo zahteven nasprotnik, saj ima kot povratnik v ligo še toliko več energije in samozavesti. In ne bi bilo prvič, da bi Burnley na prvi tekmi sezone presenetil branilca naslova. Pred šestimi leti so v prvem krogu s 3:2 premagali takratnega prvaka londonski Chelsea.

Erling Haaland Foto: Reuters In nova sezona se ni mogla začeti drugače kot z golom kralja strelcev minule. Norvežan Erling Haaland jih je v minuli sezoni samo v premier ligi zabil 36, zdaj pa prvega dosegel že v četrti minuti (podal mu je Rodri). A ni bilo vse lepo za Manchester City. Že sredi prvega polčasa je zaradi poškodbe moral v slačilnico kapetan Kevin de Bruyne. Zamenjal ga je hrvaški nogometaš Mateo Kovačić, ki je v klub prišel kot zamenjava za Ilkaya Gundogana. Ta je odšel v Barcelono. Še pred koncem prvega polčasa je Haaland zabil še drugič. V kazenski prostor mu je podal Julian Alvarez, njegov strel pa je bil neubranljiv. To je bil njegov že 99. ligaški gol v petih največjih evropskih državnih ligah. Pa ima še 23 let! Tako je bilo že po 36. minutah jasno, kako velika razlika je med prvakoma prve in druge angleške lige.

Drugi polčas je bil bolj miren, sinjemodri so brez kakršnihkoli težav tekmo pripeljali do konca, saj Burnley prave priložnosti ni imel. Prve tri točke v sezoni je v 76. minuti z golom za končni izid 3:0 potrdil Rodri. V zaključku tekme je Guardiola v igro poslal še Joška Gvardiola, debi v premier ligi za tega mladega hrvaškega branilca.

Cityjev prvi zasledovalec v minuli sezoni Arsenal prvenstvo začenja v soboto ob 13.30, ko bo doma gostil Nottingham. Razlog, da premier ligo spremljajo množice, je, da je v vsakem krogu vsaj en derbi. Dokaz je že ta prvi krog: v nedeljo ob 17.30 se bosta pomerila Chelsea in Liverpool. Za obojimi je sezona razočaranja: Liverpool je na petem mestu ostal brez lige prvakov, Chelseaja pa na 12. brez evropskih tekem.

