Angleški zvezdnik padel na glavo: saj ne more biti res, kajne?

Ponedeljek je in čas za Sportalov izbor z družabnih omrežij v letu 2018. Kdo se je tokrat znašel v rubriki, v kateri nabiramo zanimive utrinke, ki so se zgodili na nogometnih zelenicah in ob njih povsod po svetu.

Če ne prejmeš zadetka, eno leto brezplačna pica

In uspelo mu je. Vratar angleškega tretjeligaša Fleetwooda Towna Chrisa Neala je po bleščeči predstavi proti Leicester Cityju, angleškem prvaku izpred dve let, ohranil mrežo nedotaknjeno in prejel nagrado sponzorja Papa Johna, ki mu bo moral zaradi ''clean sheeta'' zdaj eno leto brezplačno peči pice. Ni kaj, nagrada je lepa, ni pa pica hrana ravno za vsak dan. Vsaj ko je govora o vrhunskih športnikih.

Navijač priskočil na pomoč vratarju West Hama

Vratarja West Hama in angleške izbrane vrste Joeja Harta je na tekmi med igro proti Shrewsburyju motilo sonce. Ker je v garderobi pozabil pokrivalo, mu je svojo kapo s ščitkom odstopil eden od navijačev, za kar mu je bil vratar zelo hvaležen.

Morda je pomagalo tudi to, da Hart ni prejel zadetka, na žalost pa zadeli niso niti nogometaši West Hama. Tekmo v pokalu FA bodo morali ponoviti.

Komu je lagal Klopp?

Jürgen Klopp, samozavestni trener Liverpoola, je še septembra govoril, da dokler je on na čelu kluba iz Anfielda, ne bo prodal Philippeja Coutinha, a pred dnevi se je storilo prav to.

''Ko je Liverpool prodal Luisa Suareza, nisem bil jaz trener, niti ko je odšel Raheem Sterling. Zdaj sem trener in ne bomo prodali Coutinha,'' je dejal, številni pa se sprašujejo, komu je lagal. Predvsem sam sebi, če je to resnično verjel.

Mini Mourinho na reliju Dakar

Portugalski nogometni strokovnjak Andre Villas-Boas, ki so ga pred časom številni imeli za naslednika Joseja Mourinha, je začasno zamrznil trenersko pot in se podal v motošport. Trenutno vozi na neizprosnem reliju Dakar, ki letos poteka po brezpotjih v Peruja, Bolivije in Argentine. Portugalec je kot voznik avtomobila prvo etapo končal na 42. mestu, kar je za novinca odličen rezultat.

Boas je vrsto let pomagal Mourinhu, nato je pri Portu kot prvi trener navdušil in z njim osvojil ligo Europa. Sledil je odhod na Otok, tam pa se ni znašel in je pogorel na celi črti. Najprej pri Chelseaju, nato še pri Tottenhamu, nekaj več je pokazal pri Zenitu, nazadnje pa je deloval na Kitajskem pri Shengheiu, kjer je mastno zaslužil. Očitno toliko, da se je spustil v projekt reli Dakar.

Tudi slepi veseli, da nič ne vidijo

Arsenal zadnja leta jezi svoje navijače. Kaže veliko manj, kot od svojih ljubljencev pričakujejo navijači. Nov udarec so topničarji doživeli v nedeljo, ko so tretjem krogu pokala FA izpadli proti drugoligašu Nottingham Forestu (2:4). Po tekmi so navijači besneli čez trenerja Arsena Wengerja, za epski komentar za Arsenal Fan TV je po tekmi pa je poskrbel slepi navijač.

''Najboljša stvar na današnji tekmi, je bilo to, da sem slep in nisem nič videl. Naravnost fantastično,'' je dejal in se nasmehnil. Nasmejal pa je tudi novinarja in preostale, ki so vse skupaj poslušali.

Lukas Podolski bo po novem pekel kebab

No, ne ravno on, je pa postal lastnik restavracije s hitro prehrano v Kölnu, kjer se bo lahko jedlo kebab na vse načine. '' Ideja je kar prišla in uresničil sem jo,'' je na kratko in jedrnato ob odprtju povedal nekdanji zvezdnik Kölna, Bayerna in Arsenala.

Dodajmo še, da se je na odprtju restavracije zbralo več kot tisoč ljudi in ne dvomimo o tem, da bo to ena od najbolj, če ne kar najbolj obiskana restavracija s to specialiteto v Nemčiji.

Brazilec v šestih minutah od junaka do bedaka

Diego Costa velja za enega od najboljših napadalcev, a gre tudi za nogometaša, ki se velikokrat v določenih trenutkih ne odzove, kot bi se moral. Brazilec se težko brzda in je vedno pripravljen na pretep, tokrat pa je dobil rdeč karton, ker je zadetek proslavil z navijači.

Nekdanji član Chelseaja po pol leta spet igra in uživa na igrišču. Že na svojem prvem dvoboju ob vrnitvi k Aleticu je zadel v pokalu proti Lleidi, med strelce pa je vpisal tudi v španskem prvenstvu proti Getafeju in zadetek proslavil z navijači. Sodnik mu je pokazal rumeni karton, ker ga je že imel, pa je moral Costa zapustiti igrišče.

Neumnost je nasmejala ljubitelje nogometa, trener Atletica Diego Simeone pa je dejal: ''Razumem ga, da je stekel do navijačev, a razumem tudi sodnika, ki je le spoštoval pravila. To je rdeči karton, o tem nima smisla razglabljati. A pustimo to, s Costo smo dobili širino v napadu, smo veliko nevarnejši, kot pred tem, tekem je še veliko.''

Policist vodil navijanje navijačev

Ko so v istem stavku omenjeni tako navijači kot policisti, je ponavadi govora o incidentu in huliganizmu, a lepša zgodba prihaja iz Anglije. Lokalni policist, ki je, kot kaže, navijač Leeds Uniteda, je vodil navijanje gostujočih navijačev, kar ne vidimo ravno pogosto. A v najstarejšem tekmovanju na svetu, je, kot kaže, dovoljeno tudi to. Policist na koncu gostom ni prinesel sreče, saj je domači Newport FC z 2:1 izločil pave iz Leedsa.

Sin zvezdnika Man Cityja se bojuje za življenje

Malce pred novim letom se je zvezdniku Manchester Cityja Davidu Silvi in njegovi ženi veliko prehitro rodil sinček Mateo in se še vedno bori za življenje. Ravno zato je španski vezist za nekaj dni zapustil klub in odšel v Španijo, kjer stoji ob strani svoji ženi.

Dolgo se ni natančno vedelo, za kaj se gre in zakaj ne igra za sinjemodre, ko je 32-letni vezist potrdil, kar se je pisalo v medijih. ''Hvala vsem za vso ljubezen in lepe želje. Še posebna zahvala pa gre mojim soigralcem, trenerju in klubu, da razumejo mojo stisko. Moj sin Mateo se je rodil veliko prehitro in se dan za dnem s pomočjo zdravniškega osebja bori za življenje,'' je žalostno vest zapisal Španec.

Silva je izpustil tekmi proti Newcastlu in Crystal Palaceu, zaigral pa je na zadnjih dveh, ko je City visoko premagal Watford in Burnley. ''Lahko ste videli, kako pomemben je David za nas, a družina je na prvem mestu. Ne vem, koliko časa bo z nami, a ima dovoljenje, da odide, če želi. Če bomo zato izgubljali točke, jih pač bomo,'' je potrdil podporo trener Cityja Pep Guardiola, ki ima v angleškem prvenstvu pred Unitedom že 15 točk prednosti.

Jesse, le kaj si storil?

Nogometaš Manchester United Jesse Lingard je trenutno najbolj vroč angleški nogometaš. Zadeva in preigrava v slogu Lionela Messija in navdušuje navijače Manchester Umiteda.

Številni menijo, da je za njegovo izjemno formo kriva tudi njegova najnovejša spremljevalka, Jena Frumes, a 25-letnik, vsaj tako poroča angleški tabloid The Sun, ameriški igralki in manekenki ni bil zvest.

Lingard naj bi lepotico prevaral z Leonie Borek, ki svoje srečanje z njim tudi delila z mediji. ''Jesse je še mlad fant z veliko hišami. Pojma nima, kako se vede do deklet, in tudi njegovo vedenje ni za nikamor. Ves čas je želel le eno stvar in ne bi nehal težiti, dokler ne bi tega dobil. Mislil je seveda le na seks,'' je povedala 32-letna mamica.

''Dolgo sva se dogovarjala, ko sva se le dobila. Ni bilo romantično. Na zmenek je prišel z Marcusom Rashfordom in še enim prijateljem. Zdelo se, da ima samo Marcus nekaj manir, saj je bil prijazen in ni toliko pil kot preostala dva,'' je nadaljevala in potrdila, da sta z Jessejem, ko sta Rashford in tisti drugi odšla, trikrat imela spolne odnose. Prvič v džakuziju, drugič pred spanjem, nato pa je vajo ponovil še zjutraj.

Težko je reči, ali je vse skupaj res ali ne, a le malokdo bi Frumesovo zamenjal za Leonie. A vsak ima svoj okus. Presodite sami ....

Leonie Borek:

