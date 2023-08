Spopad velikanov za prvo lovoriko: Manchester City ob 17. uri proti Arsenalu

Ob 17. uri se bosta v tradicionalni angleški uverturi v novo sezono na Wembleyju za lovoriko udarila Manchester City in Arsenal. Izbranci Josepa Guardiole so v prejšnji sezoni osvojili kar trojno krono. Poleg angleškega naslova so osvojili tudi pokal FA, tako da so topničarji prejeli priložnost za nastop na tradicionalnem Community Shieldu kot podprvaki. Angleška velikana bosta danes predstavila kar nekaj odmevnih okrepitev.

Nedeljski spektakel na Wembleyju prinaša začetek težko pričakovane sezone 2023/24, v katero vstopajo bogati angleški klubi s prevetrenimi zasedbami in številnimi novinci. Manchester City je tako v soboto potrdil prihod 21-letnega Joška Gvardiola, za katerega je Leipzigu odštel 90 milijonov evrov in poskrbel, da je mladi Hrvat postal najdražji branilec vseh časov. Gvardiol danes najverjetneje še ne bo pomagal soigralcem, naj bi pa od prve minute zaigral njegov rojak Mateo Kovačić, ki se je Cityju to poletje pridružil iz Chelseaja.

Več novincev bo v zasedbi topničarjev, ki jo vodi Mikel Arteta. Španec se bo tako za superpokalno lovoriko pomeril proti rojaku in nekdanjemu ''šefu'' Josepu Guardioli. Arsenal je v prejšnji sezoni dolgo časa vodil v prvenstvu, nato pa ga je Manchester City po izjemni končnici prehitel. Londončani so v poletnem prestopnem roku pripeljali tri odmevne okrepitve. Kar 122 milijonov evrov so odšteli West Hamu za Declana Rica in poskrbeli za najdražji nakup angleškega nogometaša vseh časov. Pripeljali so še Nemca Kaia Havertza (Chelsea) in Nizozemca Juriena Timberja (Ajax).

Arsenal je v prejšnji sezoni dolgo časa vodil na lestvici, nato pa v zadnjih mesecih predal prvo mesto Cityju. Foto: Reuters

Nazadnje sta se Man City in Arsenal na dvoboju Community Shield pomerila leta 2014. Takrat so bili Londončani, ki jih je takrat vodil še legendarni Arsene Wenger, uspešnejši s 3:0. Arsenal, ki bo v napadu pogrešal poškodovanega Brazilca Gabriela Jesusa, je angleški superpokal osvojil že 16-krat, City pa se lahko pohvali s šestimi lovorikami. Lani je Community Shield po zmagi nad Cityjem osvojil Liverpool.

Verjetni začetni postavi: Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Ake, Ruben Dias, Akanji; Rodri, Stones; Grealish, Kovačić, De Bruyne, Bernardo Silva; Haaland. Arsenal (4-3-3): Ramsdale; Zinčenko, Gabriel, Saliba, Timber; Rice, Partey, Odegaard; Martinelli, Nketiah, Saka.

Angleški superpokal 2023: