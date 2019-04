V živo: Manchester City naredil velik korak k angleškemu naslovu

V 35. krogu angleškega prvenstva sta se na Etihadu le nekaj dni po spektakularnem spopadu v ligi prvakov spet pomerila Manchester City in Tottenham. Sinjemodri so tako kot sredi tedna spet zmagali, tokrat z 1:0, a če njihova zmaga v ligi prvakov ni zadostovala za napredovanje v polfinale, jih je današnja spet popeljala na vrh premier lige. Liverpool, ki se z meščani bojuje za naslov, se bo v nedeljo pomeril s Cardiffom.

Man City se je po hudem razočaranju v ligi prvakov, ko ga je na dramatičen način izločil ravno Tottenham, zbral in se Londončanom maščeval ter naredil velik korak k ubranitvi angleške krone. Sinjemodri se bodo do konca prvenstva udarili le še z Burnleyjem, Leicester Cityjem, Brightonom in mestnimi tekmeci, Manchester Unitedom. Ravno rdeči vragi, ki se še vedno borijo za mesta v vodilni četverici, so glavni kandidati, da Liverpoolu nehote pomagajo do naslova. Seveda Liverpool, ki še vedno igra ligo prvakov, ne bi smel delati težav.

Že odpisani Huddersfield Jona Gorenca Stankovića, ki se s soigralci seli v drugo ligo, gosti Watford. Slovenski branilec sedi na klopi za rezerviste.

Manchester United bo v nedeljo gostoval v Liverpoolu pri Evertonu, Arsenal bo gostil Crystal Palace, Liverpool pa bo gostoval pri Cardiffu, ki se krčevito bori za obstanek v ligi. Krog bosta v ponedeljek v Londonu sklenila Chelsea in Burnley.

Angleško prvenstvo, 35. krog:

Lestvica:

Najboljši strelci: 19 - Agüero (Man City), Salah (Liverpool),

18 - Mane (Liverpool), Aubameyang (Arsenal),

17 - Kane (Tottenham), Sterling (Manchester City)

16 - Hazard (Chelsea),

15 - Vardy (Leicester City)

...

1 - Jon Gorenc Stanković (Huddersfield)

Preberite še: