Krog odpirajo prvaki, na Stamford Bridgeu londonski derbi

Sobotni spored 14. kroga premier league se bo pričel s tekmo med Newcastlom in Man Cityjem. Nadaljeval se bo z londonskim obračunom med Chelseajem in West Hamom, ki je v resnično mizerni formi. Vodilni Liverpool bo na Anfieldu gostil Brighton, Tottenham pa bo pod vodstvom Joseja Mourinha lovil tretjo zaporedno zmago. V nedeljo Arsenal, ki ga po novem vodi Fredrik Ljungberg, odhaja k Norwichu, izjemni Leicester City proti Evertonu lovi že šesto zaporedno zmago, Manchester United pa bo na Old Traffordu gostil Aston Villo.