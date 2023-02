Man City izločil drugoligaša, ki ni izgubil že 12 tekem

Znani so prvi štirje četrtfinalisti najstarejšega nogometna tekmovanja na svetu, pokala FA. To so Brighton, Blackburn, Fulham in Manchester City. Slednji je v Bristolu nadigral drugoligaša (3:0). V sredo se bo Manchester United predstavil prvič po osvojitvi ligaškega pokala. Rdeči vragi pričakujejo West Ham.

Bristol City nastopa v tekmovanju Championship, v angleški drugi ligi, v zadnjem obdobju pa je nepremagljivi. Izgubili niso na zadnjih 12 tekmah, zato je trener Manchestra Cityja Josep Guardiola opozarjal, da bo treba v srečanje vstopiti previdno in spoštljivo do tekmeca. Serijski prvak premier lige to sezono na lestvici zaostaja za Arsenalom.

A za Manchester City vendarle večjih težav ni bilo. Žogo so držali v svoji posesti kar 71-odstotkov igralnega časa in uspešno zaključili kar 628 podaj, Bristol na drugi strani le 207. Proti njegovemu golu so streljali kar 16-krat, od tega šestkrat v okvir vrat (Bristol le enkrat). Prvi gol so zabili že v sedmi minuti, ko je bil uspešen Phil Foden. Je pa res, da so na potrditev zmage in napredovanja v četrtfinale nato čakali več kot uro. V 74. minuti je Foden zadel še drugič, v 81. pa je končni izid 3:0 postavil Kevin De Bruyne.

Letošnji finale pokala FA bo tretjega junija na Wembleyju. Branilec naslova Liverpool je izpadel v 1/16 finala proti Brightonu.

Angleški pokal FA, osmina finala:

Torek, 28. februar:

Sreda, 1. marec: