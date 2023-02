V živo: Man City za četrtfinale proti drugoligašu

V boju za pokal FA vztraja še 16 klubov. V torek bo znana prva polovica četrtfinalistov. Manchester City gostuje pri drugoligašu Bristol Cityju, ki ne pozna poraza vse od decembra. V sredo se bo Manchester United predstavil prvič po osvojitvi ligaškega pokala. Rdeči vragi bodo pričakali West Ham. To bo drugo srečanje osmine finala pokala FA, v katerem se bosta pomerila člana premier lige. V prvem sta se spoprijela Fulham in Leeds United, ki ima z novim trenerjem Javijem Gracio ambiciozne načrte.

Angleški pokal FA, osmina finala:

Torek, 28. februar:

Sreda, 1. marec:

V najbolj pozni tekmi se bosta na stadionu Ashton Gate v Bristolu spopadla Bristol City in Manchester City. Gostitelji nastopajo v tekmovanju Championship, angleški drugi ligi, v zadnjem obdobju pa so nepremagljivi. Izgubili niso na zadnjih 12 tekmah, zato trener Manchester Cityja Josep Guardiola še dodatno opozarja, kako bo treba v srečanje vstopiti previdno in spoštljivo do tekmeca.

Bristol računa na prednost domačega igrišča, od osmine finala dalje pa v pokalu FA velja pravilo, da se v primeru neodločenega rezultata po rednem delu srečanja ne igra ponovljena tekma. Tako se bo v primeru neodločenih rezultatov po rednem delu igral podaljšek, če tudi po njem ne bi bil znan zmagovalec, pa bi se izvajali streli z bele točke.

Guardiola, ki v angleškem prvenstvu zaostaja le za Arsenalom, je v zadnjem nastopu v gosteh nadigral Bournemouth (4:1). V Bristol prihaja kot velik favorit. Na stadion Ashton Gate ima prijetne spomine, saj je leta 2018 na njem v polfinalu angleškega ligaškega pokala popeljal City do zmage s 3:2, nato pa bil uspešen še v finalu na Wembleyju in osvojil svojo prvo lovoriko na angleških tleh.

Letošnji finale pokala FA bo tretjega junija na Wembleyju. Branilec naslova Liverpool je izpadel v 1/16 finala proti Brightonu.