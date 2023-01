Klopp ne razmišlja o odhodu, vodstvo Liverpoola mu stoji ob strani. Večer prinaša nov izziv.

Šest dvobojev tretjega kroga angleškega pokala FA, ki so se končali brez zmagovalca, bodo odigrali še enkrat. Tokrat se bodo spremenile vloge gostiteljev, tako da Liverpool čaka zelo zahtevno delo. Varovanci Jürgena Kloppa, ki so padli v rezultatsko krizo, a se Nemcu za zdaj ne maje trenerski stolček, bodo v torek zvečer gostovali pri Wolverhamptonu na stadionu Molineux.

Angleški pokal FA, 3. krog (ponovljene tekme)

Torek, 17. januar:

Sreda, 18. januar:

Na Otoku zelo odmeva kriza Liverpoola. Rdeči so v soboto doživeli ponižanje na gostovanju pri Brightonu (0:3). Jürgen Klopp je po tekmi dejal, da je to verjetno najslabša predstava katerekoli od ekip, ki jih je vodil v svoji karieri, ne le v obdobju, odkar je trener Liverpoola. Nemec ne razmišlja o tem, da bi zapustil vroči stolček. Vodstvo kluba mu stoji ob strani in v njem vidi primerno rešitev za prihodnost, hrbta mu niso obrniti niti navijači. "Če mi ne bo nihče rekel, naj odidem, ne bom zapustil kluba. To morda priča o tem, da moramo v klubu zamenjati kaj drugega," pred pomembno tekmo, ponovljeno tekmo tretjega kroga z Wolverhamptonom, razmišlja Klopp.

Liverpool brani lovoriko v najstarejšem pokalnem tekmovanju na svetu, zmagovalca dvoboja v Wolverhamptonu pa v naslednjem krogu čaka dvoboj z Brightonom, ravno klubom, ki se je v soboto znesel nad nemočno Kloppovo četo.

V četrtem krogu pokala FA bo sicer izstopala poslastica 27. januarja, ko se bosta na Etihadu udarila Manchester City in Arsenal.