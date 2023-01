Guardioli ni uspelo. Lahko novopečenemu angleškemu rekorderju?

V boju za angleški ligaški pokal, finale bo 26. februarja na Wembleyju, ostajajo še štirje klubi. Z omenjeno lovoriko se lahko pohvalita le dva, to sta Nottingham in Manchester United, ki bosta na delu v sredo. Danes se bosta na prvi polfinalni tekmi pomerila Southampton in Newcastle, ki nista še nikoli osvojila ligaškega pokala. Svetniki so v osmini finala izločili Manchester City, trener Newcastla Eddie Howe pa se je v soboto podpisal pod zanimiv statistični presežek. Povratni tekmi bosta prihodnji teden.

Danes se bosta na stadionu St. Mary pomerila Southampton in Newcastle. Svetniki, ki so v angleškem prvenstvu na dnu razpredelnice in jim po 11 letih grozi izpad, so v četrtfinalu senzacionalno izločili Manchester City, na dvoboju pa bili tako prepričljivi, da tekmecu niso dovolili niti enega strela v okvir vrat. Tokrat jih čaka spopad z vročimi srakami, ki jim gre pod vodstvom Eddieja Howa odlično. Howe je postal konec prejšnjega tedna prvi angleški strateg v 30-letni zgodovini premier league, ki je ostal neporažen na 15 zaporednih tekmah.

V pokalnih tekmovanjih ni tako uspešen. V pokalu FA je izpadel, a se mu obeta priložnost, da se odkupi navijačem s prebojem v finale angleškega ligaškega pokala. Newcastle se je uvrstil v polfinale pokalnega tekmovanja prvič po letu 2005. Finale tekmovanja Carabao Cup, to je njegova 63. izvedba, bo konec februarja na Wembleyju.

Manchester United je v nedeljo na Emiratesu dosegel dva zadetka, a ostal praznih rok. Foto: Reuters

V sredo se bosta v prvem polfinalnem dejanju na stadionu City Ground pomerila Nottingham Forest in Manchester United. Rdeči vragi so še razočarani po bolečem nedeljskem porazu na derbiju angleškega prvenstva proti Arsenalu (2:3). To je bil sploh prvi poraz varovancem Erika ten Haga, odkar je klub zapustil Cristiano Ronaldo. United čaka na lovoriko že vse od leta 2017. Angleški ligaški pokal prinaša idealno priložnost, da končno osvoji katero izmed lovorik.

