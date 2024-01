Chelsea se je po preplahu na prvi tekmi sprehodil do finala

Chelsea je danes postal prvi finalist angleškega ligaškega pokala. Londonska zasedba je na povratni polfinalni tekmi uspela izkoristiti prednost domačega igrišča in več kot le nadoknadila zaostanek s prve tekme v Middlesbroughu (0:1). Mauricio Pochettino se je skupaj s svojo ekipo, v kateri je manjkalo kar 11 igralcev, veselil visoke zmage s kar 6:1. V sredo se bosta v Londonu udarila Fulham in Liverpool. Rdeči, z devetimi lovorikami rekorderji tekmovanja, so pred dvema tednoma na Anfieldu zmagali z 2:1.

Londonski velikan Chelsea je v zadnjih prestopnih rokih ogromno denarja zapravil za okrepitve, a vseeno v zadnjih dveh sezonah izgubil stik z angleškim vrhom. V tej sezoni sploh ne nastopa v Evropi, v angleškem ligaškem pokalu pa se mu ponuja priložnost, da bi klubske vitrine olepšal z novo lovoriko. Chelsea je angleški ligaški pokal osvojil petkrat, po uvrstitvi v finale pa bo tako imel novo priložnost za lovoriko. Njegov tekmec Middlesbrough je na Stamford Bridgeu branil tesno prednost s prve tekme (1:0), na povratni tekmi pa je bil povsem nemočen. Chelsea je povedel že v 15. minuti po avtogolu Jonathana Howsona, na 2:0 je štirinajst minut kasneje povišal Enzo Fernandez, po 36 minutah pa je prednost domačih po golu Axla Disasija znašala že 3:0. Še pred koncem prvega polčasa je v polno meril še Cole Palmer, ki je v 77. minuti s svojim drugim golom na tekmi povišal na 5:0. Piko na i visoki zmagi je štiri minute kasneje postavil Noni Madueke, častni zadetek za goste pa je nato v 88. minuti dosegel Morgan Rogers in postavil končnih 6:1.

Modri so imeli sicer pred pomembnim srečanjem veliko težav s poškodovanimi igralci. Zaradi zdravstvenih težav so bili odsotni Christopher Nkunku, Malo Gusto, Marc Cucurella, Robert Sanchez, Reece James, Wesley Fofana, Lesley Ugochukwu, Romeo Lavia in Trevoh Chalobah, v angleškem ligaškem pokalu pa v tej sezoni barve Chelseaja ne smeta zastopati posojena igralca Cesare Casadei (se je vrnil iz Leicester Cityja) in Andrey Santos (Nottingham Forest). Kljub temu pa modri niso imeli nobenih težav pri preboju v finale.

Fulham bo v sredo na domačem stadionu Craven Cottage skušal prekrižati načrte Liverpoolu. Foto: Reuters

Rekorder angleškega ligaškega pokala EFL Cup, ki nosi tudi naziv Carabao Cup, je Liverpool. Rdeči so ga osvojili devetkrat. V London odhajajo s prednostjo 2:1. Če bi Fulham v polfinalu izločil favorizirani Liverpool, ki vodi tudi na angleškem prvenstvu, bi se prvič v klubski zgodovini uvrstil v finale.

Finale bo 25. februarja na Wembleyju.

Angleški ligaški pokal, polfinale (povratni tekmi):

Torek, 23. januar:

Sreda, 24. januar: