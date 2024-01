Senzacija na Otoku in nov udarec za Chelsea

Prva polfinalna tekma angleškega ligaškega pokala med drugoligašem Middlesbroughom in premierligašem Chelseajem je postregla s presenečenjem. Domači so zmagali z 1:0 in gostom, ki so v zadnjih prestopnih rokih zapravili ogromno denarja za okrepitve, a vseeno izgubili stik z angleškim vrhom, v tej sezoni pa sploh ne nastopajo v Evropi, tako da so v obeh pokalnih tekmovanjih lovili zadnjo priložnost za osvojitev lovorike v sezoni 2023/24, preprečili napredovanje v finale. Edini gol na tekmi je v 37. minuti dosegel Hayden Hackney. V drugem polfinalu, prva tekma bo v sredo na Anfieldu, bosta obračunala Liverpool in Fulham. Povratni tekmi bosta čez dva tedna.