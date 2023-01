Newcastlu ni to uspelo že 24 let

Angleški ligaški pokal, polfinale (povratni tekmi):

Torek, 31. januar:

Sreda, 1. februar:

Srakam uspelo tisto kar ni Cityju

Zmagovalca dvoboja na stadionu St. Mary je v prid gostov odločil Brazilec Joelinton. Foto: Reuters V torek sta se na prvi polfinalni tekmi angleškega ligaškega pokala na stadionu St. Mary pomerila Southampton in Newcastle. Svetniki, ki so v angleškem prvenstvu na dnu razpredelnice in jim po 11 letih grozi izpad, so v četrtfinalu senzacionalno izločili Manchester City, na dvoboju pa bili tako prepričljivi, da tekmecu niso dovolili niti enega strela v okvir vrat. Tokrat so se spopadli z vročimi srakami, ki jim gre pod vodstvom Eddieja Howa odlično. Howe je postal konec prejšnjega tedna prvi angleški strateg v 30-letni zgodovini premier league, ki je ostal neporažen na 15 zaporednih tekmah. Tudi v Southamptonu so se izkazali, zmagali so z 1:0, gol pa je v 73. minuti dosegel Brazilec Joelinton.

V pokalnih tekmovanjih je Howe z Newcastlom "polovično" uspešen. V pokalu FA je izpadel, a se mu obeta priložnost, da se odkupi navijačem s prebojem v finale angleškega ligaškega pokala. Newcastle se je uvrstil v polfinale katerega koli pokalnega tekmovanja prvič po letu 2005. Finale tekmovanja Carabao Cup, to je njegova 63. izvedba, bo konec februarja na Wembleyju.

Angleški ligaški pokal, polfinale (prvi tekmi):

Torek, 24. januar:

Sreda, 25. januar: