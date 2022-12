Na Otoku že igrajo, v četrtek veliki derbi Man City – Liverpool

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le nekaj dni po koncu svetovnega prvenstva v Katarju so na Otoku že nadaljevali klubsko sezono. Med tednom se igrajo dvoboji osmine angleškega ligaškega pokala (Carabao Cup). Kot prvi so se v četrtfinale v torek prebili ''premierligaši'' Wolverhampton, Southampton, Newcastle in Leicester City, danes bodo na sporedu tri tekme, med drugim bo na delu tudi Manchester United, ki ga čaka prvi izziv, odkar ga je zapustil Cristiano Ronaldo. Četrtek prinaša veliko poslastico, Manchester City bo pričakal Liverpool.