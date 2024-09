Na Otoku igrajo tekme tretjega kroga angleškega ligaškega pokala. Chelsea je na krilih trikratnega strelca Christopherja Nkunkuja napolnila mrežo četrtoligašu Barrow (5:0), angleški prvak Manchester City pa je brez Erlinga Haalanda in Rodrija ugnal Watford z 2:1. V sredo čaka Arsenal obračun s tretjeligašem Boltonom, za derbi 3. kroga pa bosta poskrbela Liverpool in West Ham.

Za najvišjo zmago dneva je v torek poskrbel Chelsea. Modri so zlahka izločili četrtoligaša Barrowa s 5:0. Veliko težje je do napredovanja prišel oslabljeni Manchester City, ki je odpravil Watford "zgolj" z 2:1. Na še večje preglavice je naletel Leicester City. Lisice so gostovale pri Walsallu. Dvoboj se je končal brez zadetkov, nato pa je blestel vratar gostov Danny Ward in ubranil vse tri strele gostiteljev. Leicester City je tako posnemal Portugalsko z dvoboja osmine finala Eura 2024 proti Sloveniji in zmagal s 3:0.

Francoski napadalec Chelseaja Christopher Nkunku je dosegel hat-trick proti nižjeligašu Barrowu. Foto: Reuters

Norveški napadalec Erling Braut Haaland je v fantastični strelski formi. V uvodnih petih krogih je na Otoku na prvenstvu dosegel neverjetnih deset zadetkov. Obračun ligaškega pokala, na katerem se je City pomeril z Watfordom, pa je svetlolasi Skandinavec, ki bo čez slaba dva meseca v ligi narodov gostoval v Stožicah, izpustil. Klub mu je dovolil, da odpotuje v domovino, kjer se je udeležil pogreba družinskega prijatelja Ivarja Eggje. 59-letnega rojaka, najboljšega prijatelja njegovega očeta Alf-Ingeja, je doživljal kot strica.

Z njim je tudi sodeloval v nogometni karieri, saj je bil Eggja zadolžen za logistična in organizacijska vprašanja. Tako je skrbel tudi za izbor stanovanj in njegovo opremo. "Če bi bil sam in bi moral izbrati stanovanje, nato pa iti še v trgovino nakupovat pohištvo, ne bi mogel doseči treh zadetkov proti Augsburgu," je pred leti po krstnem nastopu za Borussio Dortmund dejal Haaland. Ko se je leta 2022 preselil na Otok, je Eggja opremil njegovo stanovanje, tako da se je lahko napadalec osredotočil le na zelenico. Haaland naj bi v soboto že kandidiral za derbi na angleškem prvenstvu, ko se bo City udaril z Newcastlom.

Celar izpadel proti Crystal Palaceu

Prejšnji teden je bil na delu tudi Žan Celar, ki s QPR ni izkoristil prednosti domačega igrišča proti Crystal Palaceu. Slovenski reprezentant je odigral vso tekmo, gostje pa so zmagali z 2:1. Manchester United je na Old Traffordu napolnil mrežo Barnsleyju. Marcus Rashford, Alejandro Garnacho in Christian Eriksen so dosegli po dva zadetka. Brighton je v sredo ugnal Wolverhampton in Tottenham je po hudih mukah, še tri minute pred koncem je zaostajal z 0:1, le zmagal v Coventryju.

Brennan Johnson (levo) je v sodnikovem podaljšku dosegel zmagoviti zadetek za Tottenham. Foto: Reuters

