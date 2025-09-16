Danes bodo znani prvi trije udeleženci osmine finala angleškega ligaškega pokala. Če bi se tekme 2. kroga končale brez presenečenj, bi se zvečer pomerila Jaka Bijol (Leeds) in Benjamin Šeško (Man Utd), tako pa se bosta udarila Sheffield Wednesday in Grimsby Town. Četrtoligaš, ki je senzacionalno izločil Šeškove rdeče vrage, se bo na gostovanju v Sheffieldu počutil kot doma. Na tekmo bo odpotovalo vsaj šest tisoč privržencev, navijači drugoligaša Wednesdaya pa bodo zaradi nezadovoljstva nad lastnikom kluba nadaljevali bojkot. V sredo bo na delu še zadnji Slovenec v tekmovanju. Žan Vipotnik (Swansea) bo gostil Nottingham. Konjičan je v izjemni formi, v dres labodo je meril v polno na zadnjih štirih tekmah. Največji favoriti za lovoriko bodo na delu prihodnji teden.

V angleškem ligaškem pokalu se za lovoriko poteguje še 32 klubov. Med njimi je le eden, pri katerih nastopa slovenski legionar. To je Swansea City, član Championship, pri katerem se dokazuje Žan Vipotnik. V sredo bo skušal presenetiti Nottingham Forest, pri katerem opravlja Miran Pavlin vlogo tehničnega direktorja.

Vipotnik je v odlični formi, za valižanski klub je zadel v polno na zadnjih štirih tekmah. V polno je meril tudi konec prejšnjega tedna proti Hull Cityju (2:2) in jo tako zagodel nekdanjemu trenerju pri Mariboru Sergeju Jakiroviću.

Na Hillsboroughu bodo prevladovali gostujoči navijači

Benjamin Šeško bi lahko danes gostoval pri Jaki Bijolu, a sta tako Man Utd kot tudi Leeds izpadla. Foto: Guliverimage Danes bodo odigrane tri tekme. Aston Villa bo gostovala pri Brentfordu, to bo edini "premierligaški" spopad, Crystal Palace bo v vročem londonskem spopadu pričakal Millwall, v Sheffieldu pa se bosta udarila kluba, ki sta v 2. krog priredila veliki presenečenji.

Sheffield Wednesday, ki je po izvajanju 11-metrovk izločil Leeds United, pri gostih je takrat za novega angleškega delodajalca debitiral Jaka Bijol, bo gostil četrtoligaša Grimsby Town. Ta je senzacionalno izločil bogati Manchester United, tudi na tej tekmi so o zmagovalcu odločali streli z bele točke, s tem pa tudi pokvaril prvi nastop Benjamina Šeška v začetni enajsterici Uniteda, odkar se je iz Leipziga preselil na Otok.

Nižjeligaš, ki je šokiral Šeškov United, se bo danes počutil kot doma. V 120 km oddaljen Sheffield se namreč odpravlja vsaj šest tisoč njegovih privržencev, tribune pa bi lahko na drugi strani samevale, saj domači navijači bojkotirajo obisk srečanj.

Grimsby Town želi po Manchester Unitedu izločiti še Sheffield Wednesday. Foto: Guliverimage Nezadovoljni so z delom lastnika kluba Dejphona Chansirija, tako da naj bi danes na znamenitem Hillsboroughu prevladovali gostujoči navijači. To bo še dodatna priložnost za Šeškove krvnike, da priredijo novo presenečenje in se uvrstijo med 16 najboljših.

Preostalih 12 tekem 1/16 finala angleškega ligaškega pokala bo odigranih prihodnji teden, ko bo na delu tudi šest angleških velikanov, ki nastopajo v ligi prvakov.

