Kdo v finale?

V angleškem FA pokalu bosta ta konec tedna na Wembleyju na sporedu obe polfinalni tekmi. Danes se bo Manchester City pomeril z drugoligašem Sheffield Unitedom, v nedeljo pa bo na sporedu še derbi med Brightonom in Manchester Unitedom.

Na prvem polfinalnem obračunu bo v vlogi velikanskega favorita Manchester City, ki se je med tednom tretjič zapored zavihtel v polfinale lige prvakov. Sinjemodri bodo šestič v zadnjih sedmih sezonah igrali v polfinalu FA pokala, nazadnje pa so se pokala veselili leta 2019 ko so v finalu s 6:0 odpihnili Watford.

Bolj izenačeno tekmo ljubitelji nogometa pričakujejo v nedeljo, ko se bosta na Wembleyju udarila Brighton in Manchester United. Brighton je v tej sezoni premier lige v odlični formi, trenutno je z dvema odigranima tekmama manj od večine tekmecev na visokem sedmem mestu in se odkrito bori za mesta, ki v prihodnji sezoni vodijo v evropska tekmovanja. Rdeči vragi, ki so v angleškem prvenstvu na tretjem mestu, pa se bodo v polfinalu skušali pobrati po polomu proti Sevilli v četrtek na povratni tekmi polfinala lige Europa, po katerem se je Man United poslovil od Evrope.

Letošnji finale bo tretjega junija na Wembleyju. Branilec naslova Liverpool je izpadel v 1/16 finala proti Brightonu.

Angleški pokal FA, polfinale

Sobota, 22. april:

Nedelja, 23. april: