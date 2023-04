Manchester City prvi finalist, Alžirec se je znesel nad drugoligašem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znan je prvi finalist angleškega FA pokala. Manchester City je na Wembleyju pričakovano odpravil drugoligaša Sheffield United. Angleški prvak, ki se je pred dnevi uvrstil tudi v polfinale lige prvakov, je zmagal s 3:0, vse tri zadetke pa je dosegel Alžirec Riyad Mahrez. V nedeljo se bosta v drugem polfinalu pomerila še Brighton in Manchester United.

Nogometaši Manchestrer Cityja so se uvrstili v finale pokalnega tekmovanja, ki so ga nazadnje osvojili leta 2019, ko so bili v finalu s 6:0 boljši od Watforda.

Bolj izenačeno tekmo ljubitelji nogometa pričakujejo v nedeljo, ko se bosta na Wembleyju udarila Brighton in Manchester United. Brighton je v tej sezoni premier lige v odlični formi, trenutno je z dvema odigranima tekmama manj od večine tekmecev na visokem sedmem mestu in se odkrito bori za mesta, ki v prihodnji sezoni vodijo v evropska tekmovanja. Rdeči vragi, ki so v angleškem prvenstvu na tretjem mestu, pa se bodo v polfinalu skušali pobrati po polomu proti Sevilli v četrtek na povratni tekmi polfinala lige Europa, po katerem se je Man United poslovil od Evrope.

Letošnji finale bo tretjega junija na Wembleyju. Branilec naslova Liverpool je izpadel v 1/16 finala proti Brightonu.

Angleški pokal FA, polfinale

Sobota, 22. april:

Nedelja, 23. april: