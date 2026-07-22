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Avtor:
STA

Sreda,
22. 7. 2026,
13.33

Osveženo pred

23 minut

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Natisni članek
Southampton angleška nogometna zveza Tonda Eckert

Sreda, 22. 7. 2026, 13.33

23 minut

Angleška zveza po vohunski aferi z uradnimi obtožbami trenerja Southamptona

Avtor:
STA

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Tonda Eckert | Eckert mora na uradne obtožbe odgovoriti v tednu dni. | Foto Guliverimage

Eckert mora na uradne obtožbe odgovoriti v tednu dni.

Foto: Guliverimage

Angleška nogometna zveza FA je trenerja Southamptona Tondo Eckerta tudi uradno obtožila neprimernega ravnanja zaradi njegove vloge pri vohunjenju na treningih tekmecev. Southampton je bil zaradi škandala izključen iz drugoligaške končnice za uvrstitev v elitno angleško prvo ligo. Eckert mora na uradne obtožbe odgovoriti v tednu dni.

V angleškem drugoligašu Southamptonu so maja priznali vohunjenje na treningih treh klubov. Neodvisna disciplinska komisija je krivdo pripisala Eckertu, češ da je bil prav on tisti, ki je vohunjenje odobril.

Klub je maja začela preiskovati krovna angleška zveza in Eckerta zdaj tudi uradno obtožila treh kršitev pravil, vsa so povezana z neprimernim ravnanjem med decembrom 2025 in majem 2026, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Med drugim mu očita, da je z vohunjenjem na treningih moštev Oxford United, Ipswich Town in Middlesbrough omalovaževal ugled tekem.

Trener Southamptona je sicer kljub škandalu obdržal službo, podporo mu je izrazil tudi srbski lastnik kluba Dragan Šolak. "Mislim, da si zasluži drugo priložnost, ki mu jo bom tudi dal," je ob izbruhu afere za BBC izjavil srbski medijski mogotec Šolak.

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