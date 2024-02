Derbi, ki je za Arsenal lahko že usoden

Triindvajseti krog angleškega prvenstva ob 13.30 odpirata Everton, ki je brez ligaške zmage že mesec in pol, ter Tottenham, ki je na četrtem mestu. Ostali klubi, ki so v samem vrhu, igrajo v soboto oziroma ponedeljek: Arsenal na derbiju kroga z vodilnim Liverpoolom, Manchester City pa gostuje pri Brentfordu.

V nedeljo ob 17.30 se v premier ligi igra tekma, ki bi že lahko imela pomembno vlogo za razplet prvenstva, še posebej za Arsenal. Ta je lani zapravil lovoriko v končnici prvenstva v boju z Manchester Cityjem. Letos ima nihanj še več, ob Cityju pa še tekmeca več, prav Liverpool. Ta je trenutno tudi vodilni in neporažen na domačih zelenicah od 30. septembra, ko ga je z 2:1 premagal Tottenham. Arsenal, ki zaostaja za pet točk, in Liverpool sta to sezono med sabo igrala že dvakrat: decembra v ligi 1:1, nedavno v pokalu FA pa so rdeči topničarje izločili z 2:0.

Angleško prvenstvo, 23. krog:

Sobota, 3. februar:

Nedelja, 4. februar:

Ponedeljek, 5. februar:

Lestvica: