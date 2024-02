Manchester United slavi mladega Danca

Vodilni Liverpool je v 25. krogu angleškega prvenstva v gosteh nadigral Brentford (4:1). Rdeči, ki so v Londonu zaigrali v vijoličnih dresih, so tako prednost pred branilcem naslova Manchester Cityjem, ki je doma remiziral s Chelseajem (1:1), povečali na štiri točke, a tudi odigrali tekmo več. Remi na Etihadu je izkoristil tudi Arsenal. Topničarji so v gosteh kar s 5:0 pomendrali Burnley in se povzpeli na drugo mesto. S 5:0 je v nedeljo zmagal tudi Brighton in prisolil bolečo zaušnico zadnjeuvrščenemu Sheffield Unitedu. Manchester United je na krilih Danca Rasmusa Højlunda v gosteh premagal Luton Town.