Poslastica, ki bi lahko podala številne odgovore

Na poslastici 23. kroga angleškega prvenstva se bosta danes v Londonu pomerila Arsenal in vodilni Liverpool. Še pred tem bo Chelsea gostil Wolvse, Manchester United pa čaka srečanje z West Hamom. V soboto sta krog odprla Everton, ki je brez ligaške zmage že mesec in pol, ter Tottenham. Z dvema goloma Richarlisona so Spurs vodili od konca prvega polčasa z 2:1, nakar je za končnih 2:2 v sodnikovem dodatku drugega zabil Jarrad Branthwaite. Zgolj točko je osvojil tudi Newcastle United, s 16. Lutonom je igral 4:4.

Danes ob 17.30 se bo v premier ligi igrala tekma, ki bi že lahko imela pomembno vlogo za razplet prvenstva, še posebej za Arsenal. Ta je lani zapravil lovoriko v končnici prvenstva v boju z Manchester Cityjem. Letos ima nihanj še več, ob Cityju pa še tekmeca več, prav Liverpool. Ta je trenutno tudi vodilni in neporažen na domačih zelenicah od 30. septembra, ko ga je z 2:1 premagal Tottenham. Arsenal, ki zaostaja za pet točk, in Liverpool sta to sezono med sabo igrala že dvakrat: decembra v ligi 1:1, nedavno v pokalu FA pa so rdeči topničarje izločili z 2:0.

Manchester City bo šele v ponedeljek gostoval pri Brentfordu.

Jarrad Branthwaite je v 94. minuti zadel za točko Evertona proti favoriziranemu Tottenhamu. Foto: Reuters

Tottenham je vodil vse do četrte minute sodnikovega dodatka v drugem polčasu, ko je za izenačenje in delitev točk poskrbel Jarrad Branthwaite. Pred tem je dvakrat za Londončane zadel Richarlison, vmes pa je za modre iz Liverpoola izenačil Jack Harrison.

Aston Villa je v sobotnem večernem obračunu izkoristila spodrsljaj Tottenhama (preskočila ga je na četrtem mestu) in visoko slavila proti zadnjeuvrščeni zasedbi Sheffielda. Po vrsti so v prvem polčasu zadeli in dvoboj odločili John McGinn, Ollie Watkins, Leon Bailey in Youri Tielemans. Takoj na začetku drugega dela je Alex Moreno še poglobil krizo domačih, tem pa so sodniki iz sobe za VAR razveljavili častni zadetek v izdihljajih obračuna.

Angleško prvenstvo, 23. krog:

Sobota, 3. februar:

Nedelja, 4. februar:

Ponedeljek, 5. februar:

Lestvica: