Arsenal izločil Leicester, Chelsea zanesljivo

V 3. krogu ligaškega pokala, poimenovanega Carabao Cup, se je tekmovanju pridružilo tudi sedem najboljših klubov. To so (po abecednem vrstnem redu) Arsenal, Chelsea, Leicester City, Liverpool, Manchester City, Manchester United in Tottenham. Danes je Arsenal izločil Leicester (2:0), Chelsea pa je brez težav izločil drugoligaša Barnsley (6:0).

Že v torek je bil na delu Man United, ki z drugoligašem Lutonom ni imel težav. V West Hamu, ki je sicer s 5:1 odpravil Hull, pa se spopadajo z novim koronavirusom.

Trener angleškega prvoligaša West Hama David Moyes in igralca Issa Diop ter Josh Cullen so bili namreč pozitivni na novi koronavirus, so po poročanju agencij potrdili pri londonskem klubu. Zdravstvena ekipa West Hama je informacije o pozitivnih primerih izvedela, medtem ko so se Moyes in igralci pripravljali na tekmo s Hullom.

"Trener in igralca so nemudoma zapustili stadion in odšli domov," so zapisali pri West Hamu. Vsi trije ne kažejo simptomov bolezni.

Pokalno tekmo so sicer igrali, pomočnik trenerja Alan Irvine pa je vodil ekipo, ki je v uvodnih dveh krogih nove sezone angleške lige doživela poraza proti Newcastlu in Arsenalu, poroča STA.

Preložili pa so tekmo med Tottenhamom in Leyton Orientom, potem ko je bilo nekaj pozitivnih igralcev v vrstah slednje ekipe.