Lahko West Ham preseneti vodilni Liverpool?

Danes se bosta na zaostali tekmi 18. kroga angleškega prvenstva v Londonu pomerila West Ham in vodilni Liverpool. Tekma med prvouvrščeno in 17. ekipo premier lige bi morala biti na sporedu konec decembra, a so bili Liverpoolčani takrat na svetovnem klubskem prvenstvu, kjer so v vitrino dodali še eno trofejo. Redsi so v tej sezoni v ligi še neporaženi, na 24 tekmah so oddali le dve točki, kladiva pa se borijo za mesta, ki še zagotavljajo obstanek v ligi. Liverpool bi v primeru zmage drugouvrščenemu Manchester Cityju pobegnil na velikih 19 točk razlike.