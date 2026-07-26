Nedelja, 26. 7. 2026, 16.12
1 ura, 4 minute
Vodstvo zveze odredilo preverjanje poslovnega sodelovanja
Andrea Pirlo zaradi sodelovanja z ruskim podjetjem ne bo italijanski selektor?
Napovedano imenovanje Andree Pirla za novega selektorja italijanske nogometne reprezentance se je znašlo pod vprašajem zaradi njegove povezave z ruskim stavnim podjetjem Fonbet. Časnik Gazzetta dello Sport poroča, da je novi predsednik zveze Giovanni Malago odredil preverjanje poslovnega sodelovanja Pirla s tem podjetjem.
Zdaj 47-letni Andrea Pirlo je trenutno trener prvoligaša United FC iz Dubaja, hkrati pa deluje tudi kot globalni ambasador blagovne znamke podjetja Fonbet.
Po navedbah časnika sama povezava s stavnim podjetjem ni sporna, saj je sodelovanje možno prekiniti. V ozadju je dejstvo, da gre za rusko podjetje, kar je za italijansko zvezo občutljivo področje zaradi ruske agresije na Ukrajino, pri kateri Italija jasno podpira napadeno Ukrajino.
V Italiji je završalo že maja, ko je Pirlo skupaj z drugim nekdanjim italijanskim reprezentantom Marcom Materazzijem imel promocijski nastop v Moskvi, poroča avstrijska tiskovna agencija Apa.
Kdo bo vodil najboljše italijanske nogometaše, združene v reprezentanco?
Več italijanskih politikov iz različnih strank je zdaj izrazilo dvom, ali lahko oseba s takšno povezavo ustrezno predstavlja Italijo kot selektor reprezentance.
Po poročanju časnika je Malago že odredil pregled vsebine pogodb. Na zvezi preverjajo, ali je Pirlovo sodelovanje s Fonbetom izključno vezano na njegovo delo pri dubajskem klubu.
Pirlovi odvetniki zagotavljajo, da pogodba s Fonbetom zadeva izključno njegovo delo v Dubaju. Če bi prekinil trenersko pogodbo z United FC, bi lahko po njihovih navedbah enostransko in brez pogodbene kazni prekinil tudi sodelovanje z ruskimi stavničarji.