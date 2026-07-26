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Avtor:
STA

Nedelja,
26. 7. 2026,
16.12

Osveženo pred

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Andrea Pirlo italijanska nogometna reprezentanca Fonbet

Nedelja, 26. 7. 2026, 16.12

1 ura, 4 minute

Vodstvo zveze odredilo preverjanje poslovnega sodelovanja

Andrea Pirlo zaradi sodelovanja z ruskim podjetjem ne bo italijanski selektor?

Avtor:
STA

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Andrea Pirlo | Bo Andrea Pirlo prevzel vodenje italijanske reprezentance? | Foto Guliverimage

Bo Andrea Pirlo prevzel vodenje italijanske reprezentance?

Foto: Guliverimage

Napovedano imenovanje Andree Pirla za novega selektorja italijanske nogometne reprezentance se je znašlo pod vprašajem zaradi njegove povezave z ruskim stavnim podjetjem Fonbet. Časnik Gazzetta dello Sport poroča, da je novi predsednik zveze Giovanni Malago odredil preverjanje poslovnega sodelovanja Pirla s tem podjetjem.

Zdaj 47-letni Andrea Pirlo je trenutno trener prvoligaša United FC iz Dubaja, hkrati pa deluje tudi kot globalni ambasador blagovne znamke podjetja Fonbet.

Po navedbah časnika sama povezava s stavnim podjetjem ni sporna, saj je sodelovanje možno prekiniti. V ozadju je dejstvo, da gre za rusko podjetje, kar je za italijansko zvezo občutljivo področje zaradi ruske agresije na Ukrajino, pri kateri Italija jasno podpira napadeno Ukrajino.

V Italiji je završalo že maja, ko je Pirlo skupaj z drugim nekdanjim italijanskim reprezentantom Marcom Materazzijem imel promocijski nastop v Moskvi, poroča avstrijska tiskovna agencija Apa.

Kdo bo vodil najboljše italijanske nogometaše, združene v reprezentanco? | Foto: Reuters Kdo bo vodil najboljše italijanske nogometaše, združene v reprezentanco? Foto: Reuters

Več italijanskih politikov iz različnih strank je zdaj izrazilo dvom, ali lahko oseba s takšno povezavo ustrezno predstavlja Italijo kot selektor reprezentance.

Po poročanju časnika je Malago že odredil pregled vsebine pogodb. Na zvezi preverjajo, ali je Pirlovo sodelovanje s Fonbetom izključno vezano na njegovo delo pri dubajskem klubu.

Pirlovi odvetniki zagotavljajo, da pogodba s Fonbetom zadeva izključno njegovo delo v Dubaju. Če bi prekinil trenersko pogodbo z United FC, bi lahko po njihovih navedbah enostransko in brez pogodbene kazni prekinil tudi sodelovanje z ruskimi stavničarji.

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