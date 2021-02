Jezni Portugalec po nakupu igralca, ki ga ni želel, in nesoglasjih ponudil odstop

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Portugalski nogometni trener Andre Villas-Boas je danes ponudil odstop kot trener francoskega kluba Olympique Marseille, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Razlog za vse bolj verjetni odhod Portugalca so slabi rezultati in nesoglasja z vodstvom kluba glede nakupov v prestopni tržnici.

Marseille se je namreč pred iztekom prestopnega roka okrepil z vezistom Olivierjem Ntchamom iz škotskega Celtica, ki si ga Villas-Boas ni želel v ekipi.

"Od kluba ne želim ničesar, nobenega denarja. Samo oditi želim," je na novinarski konferenci dejal jezni Portugalec, sicer nekdanji trener Tottenhama, Chelseaja, Porta in drugih.

"Prestopni rok se je iztekel s prihodom novega igralca. Sam te odločitve nisem sprejel, s tem nimam ničesar," je še dejal v nenadejani besedni vojni z vodstvom kluba.

Izvedel po branju novic

"To sem izvedel danes zjutraj, ko sem se zbudil in pregledal novice. Temu igralcu sem posebej rekel 'ne' in nikoli ni bil na našem seznamu tarč. Zaradi tega sem upravnemu odboru podal odstopno izjavo," je nadaljeval Villas-Boas, kot ga navaja AFP.

Triinštiridesetletni Portugalec je že prejšnji teden dejal, da bo po koncu sezone, ko mu poteče pogodba, odšel iz kluba. Razlog so bili takrat slabi rezultati in nezadovoljstvo navijačev, ki že dlje časa protestirajo proti vodstvu kluba.

Le ena zmaga na zadnjih devetih tekmah

Marseille je na zadnjih devetih tekmah zabeležil le eno zmago in je v nizu štirih zaporednih porazov. Na lestvici državnega prvenstva zaseda deveto mesto, a je od večine ekip odigral dve tekmi manj.

Njegova zadnja tekma doma proti Rennesu je bila preložena, potem ko je nekaj sto jeznih navijačev vdrlo na trening igrišče ter v poslopje kluba. Policija je aretirala 25 oseb.

