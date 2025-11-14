Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

14. 11. 2025,
8.51

Petek, 14. 11. 2025, 8.51

23 minut

Ameriški predsednik Trump pomilostil nekdanjega lastnika Tottenhama Joeja Lewisa

Joe Lewis Tottenham | Oseminosemdesetletni britanski mogotec je predsednika Trumpa zaprosil za pomilostitev. | Foto Guliverimage

Oseminosemdesetletni britanski mogotec je predsednika Trumpa zaprosil za pomilostitev.

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek pomilostil milijarderja, nekdanjega lastnika angleškega nogometnega kluba Tottenham Hotspur Joeja Lewisa, so sporočili iz Bele hiše, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oseminosemdesetletni britanski mogotec je predsednika Trumpa zaprosil za pomilostitev, kot razlog pa navedel zdravljenje in da bi rad še zadnjič obiskal svoje vnuke in pravnuke v Združenih državah Amerike.

Lewis, čigar družinski sklad ima večinski delež v nogometni ekipi Tottenham Hotspur v angleški premier ligi, je leta 2024 priznal krivdo po eni točki obtožnice za zaroto za goljufijo z vrednostnimi papirji. Zaradi starosti ni šel za zapahe, trenutno pa živi na Bahamih.

Lewis je priznal krivdo in se ni upiral izročitvi ZDA v zadevi, hkrati pa je poravnal globo v višini pet milijonov dolarjev (4,3 milijona evrov), je dodal neimenovani uradnik Bele hiše.

Lewis ima po podatkih Forbesa premoženje, ki je v četrtek znašalo 6,8 milijarde dolarjev (5,8 milijarde evrov). Svoj sloves valutnega špekulanta si je zgradil v osemdesetih in zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

Njegova holding družba ENIC je leta 2001 od takratnega lastnika Alana Sugarja, še enega vidnega britanskega tajkuna, kupila kontrolni delež v Tottenhamu za 22 milijonov dolarjev oziroma skoraj 19 milijonov evrov.

Lewis je uradno prevzel nadzor nad klubom leta 2022, njegov delež pa je bil uradno predan v upravljanje družinskemu skladu.

