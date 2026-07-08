Španka Alexia Putellas, ena največjih zvezdnic ženskega nogometa in dvakratna dobitnica zlate žoge, se po 14 letih pri Barceloni po izteku pogodbe seli k angleškemu London City Lionesses, so potrdili pri klubu.

Španska reprezentantka je Barcelono v zadnji sezoni pripeljala do četrtega naslova v ligi prvakov v zadnjih šestih letih. Dvaintridesetletnico so povezovali s prestopom k Boston Legacyju v ZDA, a bo nadaljevala pri londonskem klubu, ki je pred tem pripeljal še eno odmevno okrepitev, vratarko Mary Earps.

"Klubske ambicije in rast neodvisnega ženskega kluba so po mojem okusu. Veselim se lovljenja naslovov," je med drugim povedala Putellas.

Ta je za Barcelono na 513 tekmah dosegla 234 zadetkov ter z njo osvojila po deset državnih in pokalnih naslovov. V Londonu naj bi po poročanju Sky Sports in drugih medijev letno prejemala po 1,7 milijona evrov.

Klub iz Bromleyja, ki je v svoji prvi sezoni v elitni angleški ligi WSL osvojil šesto mesto, finančno podpira ameriška milijarderka Michele Kang, tudi predsednica Lyona.