Maročani že v izločilnih bojih

Nogometaši iz Maroka so dosegli drugo zmago na letošnjem afriškem prvenstvu v Egiptu. Po uvodni zmagi nad Namibijo z 1:0 so v petek v okviru skupine D v Kairu premagali še Slonokoščeno obalo z 1:0 (1:0). Edini gol na tekmi je dosegel Youssef En-Nesyri v 23. minuti.

Maroko si je po drugi zmagi že izboril nastop v osmini finala. Na drugem mestu je Slonokoščena obala s tremi točkami.

Pri tem izkupičku je tudi Južnoafriška republika, ki je z zadetkom Bonganija Zunguja premagala Namibijo in vknjižila prve točke.

Malijci in Tunizijci remizirali

Nogometni obračun drugega kroga afriškega prvenstva v Egiptu med Tunizijo in Malijem se je v Suezu končal z 1:1 (0:0). Mali je v vodstvo v 60. minuti popeljal Diadie Samassekou, izenačujoči gol pa je deset minut kasneje za Tunizijo dosegel Wahbi Khazri.

V skupini E vodi Mali s štirimi točkami, Tunizija je zbrala dve, Angola eno, Mauritius pa je brez njih. Angola in Mauritius bosta tekmo drugega kroga odigrali v soboto.

Nigerija, Alžirija, Egipt stoodstotni

Nigerijci, eni izmed največjih favoritov tekmovanja, so si že v sredo zvečer tudi zagotovili nastop v osmini finala, kamor se prebijejo prvo- in drugouvrščene ekipe iz vsake skupine ter štiri najboljše tretjeuvrščene. V nadaljevanje turnirja so se že uvrstili tudi Alžirci in nogometaši Egipta, ki so na čelu skupine A.

Prvič 24 reprezentanc

Letošnje afriško prvenstvo je prvo v razširjeni verziji, namesto 16 igra 24 ekip.

Naslov prvakov branijo nogometaši Kameruna. Foto: Reuters

V skupini A so gostitelj Egipt, DR Kongo, Uganda in Zimbabve, v skupini B Nigerija, Gvineja, Madagaskar in Burundi, v skupini C Senegal, Alžirija, Kenija in Tanzanija, v skupini D Maroko, Slonokoščena obala, Južnoafriška republika in Namibija, v skupini E Tunizija, Mali, Mavretanija in Angola, v skupini F pa Kamerun, Gana, Benin in Gvineja Bissau.

Najuspešnejša država na afriških prvenstvih je prav Egipt, ki ima sedem naslovov prvaka, zadnjega iz leta 2010. S petimi mu sledi Kamerun, s štirimi Gana, tri ima Nigerija, po dva Slonokoščena obala in DR Kongo, po enega pa Zambija, Tunizija, Sudan, Alžirija, Etiopija, Maroko, JAR in Kongo.

