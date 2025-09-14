V živo: Celjani čudežno vstali od mrtvih na Bonifiki, kako bo v Stožicah?

Nedeljski spored 1. SNL se je začel v Ajdovščini, kjer je Primorje napolnilo mrežo Aluminiju (4:1), nato pa sta se na Bonifiki Koper in Celje v derbiju 8. kroga razšla brez zmagovalca (3:3). To je bil njun prvi dvoboj po finalu pokala v Stožicah, na katerem so varovanci Alberta Riere nadigrali Koprčane (4:0). Tokrat je bolje kazalo kanarčkom, ki so vse do 81. minute vodili s 3:0, nato pa je gostom uspel izjemen povratek. Bravo v Stožicah pravkar gosti zadnjeuvrščene Domžale, ki jih znova vodi povratnik Anton Žlogar. V soboto je prvak Olimpija znova razočaral navijače. V Domžalah je proti Radomlju zapravil vodstvo z 2:0, mlinarji so po preobratu zmagali s 3:2 in pokvarili prvi nastop Jasmina Kurtića v 1. SNL po 15 letih. Maribor je prvič vodil Črnogorec Radomir Đalović. Mura je namučila vijolice, ki so vendarle zmagale z 1:0.

1. SNL, 8. krog:

Nedelja, 14. september:

Koper vodil že s 3:0, a se Celjani niso predali

Vodilni Celjani se ne morejo več pohvaliti s stoodstotnim izkupičkom, a so bili po srečanju na Bonifiki še kako veseli in ponosni na svoj odziv. V Kopru so zaostajali že s tremi zadetki (0:3), a v zadnjih desetih minutah poskrbeli za preobrat in ostali neporaženi (3:3).

Kanarčki so sredi drugega polčasa vodili že s 3:0, a jim tudi to ni pomagalo do domače zmage nad Celjem. Foto: Aleš Fevžer

To je bil obračun najboljših slovenskih prvoligašev v tej sezoni. Ko sta se nazadnje pomerila, sta v Stožicah igrala finale pokala, ki se je končal z dominanco Celjanov (4:0), žal pa tudi incidentov, pri katerem si je več akterjev privoščilo nešportno obnašanje. Pretiraval je tudi Albert Riera, ki ima s Koprom veliko nerazčiščene preteklosti, tako da na srečanjih s kanarčki, sicer klubom, kjer je kot igralec tudi sklenil bogato igralsko kariero, ne manjka povišanih besed in provokacij. Tokrat je bilo bolj mirno, so pa na zelenici deževali zadetki.

Albert Riera je na stadionu, kjer je sklenil bogato igralsko kariero, z varovanci uprizoril redko videno vrnitev. Foto: Aleš Fevžer

V 34. minuti je Koper v vodstvo popeljal Veljko Mijailović, ki je stekel v prazen prostor po podaji Frana Tomeka, prvi strel mu je Žan-Luk Leban še obranil, a se je žoga odbila spet do koprskega nogometaša, ta pa je v drugo spretno zadel za 1:0. V 62. minuti so nepopustljivi Primorci podvojili prednost, ko je iz bližine zadel Leo Rimac po podaji Isaaca Matondoja z leve strani. Šest minut pozneje je bilo že 3:0. Celjani so si zabili kar avtogol, iz bližine je po podaji z desne strani lastno mrežo zatresle Juanjo Nieto.

Navijači Celja, ki so pripotovali v Koper v velikem številu, so se lahko razveselili nove dragocene točke. Foto: Aleš Fevžer

Gosti pa so kljub 80 minutam neprepoznavne igre nato poskrbeli za izjemno zanimivo končnico. Najprej je v 81. minuti po kotu z leve strani Damjan Vuklišević odbito žogo poslal v mrežo za 1:3, pritisk se je kmalu zatem obrestoval za 2:3, ko je po dobri akciji zadel še Matej Poplatnik. V 88. minuti je bil blizu zadetku Nikita Josifov, ko je zadel zunanji del mreže z močnim strelom, neizogibno pa se je zgodilo v 94. minuti, ko je Artemijus Tutyškinas z glavo unovčil novo podajo Josifova z desne strani za končnih 3:3.

Primorje napolnilo mrežo Rozmanu

Nedeljski spored se je začel v prestolnici burje. Primorje je izkoristili prednost domačega igrišča proti Aluminiju, ki mu je šlo na začetku sezone odlično, v Ajdovščini pa so bili nemočni, saj so naleteli na razigranega tekmeca. Spopad zadnjih dveh drugoligaških prvakov je tako pripadel gostiteljem (4:1). Primorje je tako dočakal drugo zmago v tej sezoni, prvi po uvodnem krogu.

Južnoameričan Roger Murillo je že pri petih zadetkih v tej sezoni. Foto: Aleš Fevžer

To je bila zgodovinska tekma, saj sta se Primorje in Aluminij za prvoligaške točke v obdobju državne samostojnosti pomerila prvič. Ajdovce je v 41. minuti popeljal v vodstvo najboljši strelec Roger Murillo. Izkoristil je podajo Harisa Kadrića in se med strelce vpisal že petič v tej sezoni.

Domači so podvojili prednost v 56. minuti, ko je po podaji Eliana Demirovića iz kota z leve strani z glavo zadel Žan Bešir. Štiri minute pozneje so Ajdovci vodili že s 3:0, najprej je Murillo Kadrića poslal v odprt prostor, Matjaž Rozman je njegov strel ubranil, a je do žoge prišel Demirović in jo poslal v mrežo. To pa še ni bilo vse. Matic Zavnik je v 77. minuti dosegel še četrti gol za gostitelje, Adriano Bloudek pa je v 85. minuti dosegel častni zadetek.

Afričan blesti pri Bravu, Žlogar rešuje Domžale

Za zadnje dejanje 8. kroga bosta v nedeljo zvečer v Stožicah poskrbela Bravo in Domžale. Mladi ljubljanski klub, ki se lahko pohvali s tem, da ga v 1. SNL neprekinjeno vodi isti trener najdlje izmed vseh, bo poskušal upravičiti vlogo favorita. Šiškarji, ki nastopajo v Stožicah (občina Bežigrad), trenirajo pa na Svobodi (občina Vič), so v tej sezoni zbrali že deset točk. Na zadnji tekmi je v napadu blestel Afričan Venuste Baboula, ki je proti Radomljanom prispeval tri zadetke in podajo, skupno pa je s šestimi goli drugi najboljši strelec tekmovanja.

Venuste Baboula, 27-letni reprezentant Srednjeafriške republike, je v odlični strelski formi. Foto: Jure Banfi

Zgolj Baboula je v tej sezoni dosegel več zadetkov kot vsi nogometaši Domžal skupaj (pet). Po novih spremembah, kar zadeva morebitne prihode in odhode tujih investitorjev, je Domžalčane prevzel Anton Žlogar. Nekdanji slovenski reprezentant je pred nekaj meseci rešil rumeno družino pred izpadom iz druge lige, zdaj pa se vrača na vroči stolček, kjer bo poskušal prebroditi najhujšo rezultatsko krizo, odkar nastopajo Domžale v prvi ligi. Po sedmih tekmah so še vedno brez točke. Vodstvo je zato v zaključku poletnega prestopnega roka pripeljalo ogromno novincev, pred Žlogarjem pa je zelo zahtevna naloga.

Izjemen preobrat Radomljanov proti Olimpiji

Ivan Durdov je povedel Olimpijo v vodstvo z 1:0, Diogo Pinto pa poskrbel za povišanja na 2:0. Foto: Aleš Fevžer Začelo se je v mestu ob Kamniški Bistrici, kjer so zmaji skušali upravičiti vlogo favorita proti Radomljam. Mlinarji so padli v rezultatsko krizo, trener Jugoslav Trenčovski pa je ostal brez najboljšega strelca Mateja Malenška. Odšel je tudi Nino Vukasović. Zmaga na nedavnem večnem derbiju (1:0) je v zmajevo gnezdo vnesla pozitivno energijo, trener Erwin van de Looi pa skuša graditi boljše nadaljevanje. V zvezni vrsti Olimpije se je sicer zgodila sprememba. Namesto Petra Agbe, ki je s prestopom napolnil klubsko blagajno, zdaj Olimpija stavi na veterana Jasmina Kurtića. Začel je na klopi, a vstopil sredi drugega polčasa. Izkušeni (nekdanji) reprezentant, ki je za Slovenijo zbral kar 96 nastopov, pri 36 letih še ni rekel zadnje. To je bil njegov prvi nastop v 1. SNL po skoraj 15 letih. Nazadnje je 27. novembra 2010 igral za Gorico proti Nafti (1:0), nato pa ga je pot ponesla v Italijo.

Foto: Aleš Fevžer Prvi polčas je pripadel Olimpiji, zadela sta Ivan Durdov in z 11 metrov Diogo Pinto. Razmerje v strelih proti golu je bilo 6:0. Po glavnem odmoru pa je sledila povsem druga zgodba: Radomljani so začeli napadati, gostje pa niso več pokazali veliko. Po dveh podajah zelo razigranega Andreja Pogačarja sta za izenačenje na 2:2 zadela Nikola Jojić in Jaša Martinčič. Pa bi domači lahko dali še kakšen gol več. In so ga v 83. minuti res. Za vodstvo in zmago s 3:2 je zadel Ognjen Gnjatić. V drugem polčasu je bilo razmerje v strelih 7:2 za Radomlje, je pa v sodnikovem dodatku prvič v novem dresu streljal Kurtić.

Radomljani so po nekaj slabših rezultatih dosegli odmevno zmago proti Olimpiji. Foto: Aleš Fevžer

Ognjeni krst Đalovića v 1. SNL z zmago

Radomir Đalović je prvič vodil Maribor. V Ljudskem vrtu sta v štajersko-prekmurskem derbiju igrala Maribor in Mura. To je bil ognjeni krst 42-letnega Radomirja Đalovića na klopi vijolic, kjer je nasledil "gasilca" Radovana Karanovića. Donedavni trener Rijeke prihaja iz Črne gore. Mariborčani verjamejo, da bi lahko izboljšal rezultate vijolic in jih vrnil v boj za prvaka. "Deset točk zaostanka pomeni veliko razliko, a je do konca sezone še veliko tekem. Še trikrat bomo igrali s Celjem in še bo veliko dejavnikov, ki bodo odločali o tem, kdo bo prvak. Naše upanje ostaja," je pred tekmo dejal prvi mož kluba Turek Acun Ilicali.

Foto: Jure Banfi Maribor se je v prvem polčasu zdel v krču, še brez prave igre, medtem ko je Mura prikazala več, a so vseeno povedli domači. Tik pred odmorom je Omar Rekik poslal dolgo podajo, Hillal Soudani pa se je izkazal z vrhunskim sprejemom žoge in natančnim zaključkom. Žogo je poslal mimo gostujočega vratarja Nejca Dermastije za izid polčasa 1:0. Tudi v drugem polčasu je bila Mura bolj podjetna, najlepši priložnosti pa je imel Luka Bobičanec. V 50. minuti je zadel okvir vrat, deset minut pozneje pa mu je branil Ažbe Jug. V 66. minuti je strelca gola Soudanija zamenjal novinec v mariborskem dresu David Pejičić, ki je prišel na posojo iz Udineseja. Prvič v sezoni pa smo ob koncu tekme videli tudi Luko Krajnca.

Lestvica: