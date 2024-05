V živo: Ljudski vrt se trese, Maribor že zabija, na tribuni tudi Kek in Ilicali

V razprodanem Ljudskem vrtu se igra večni derbi med Mariborom in Olimpijo, in to za drugo mesto. Vijolice so z golom Halila Soudanija povedle že v 15. minuti. V 27. minuti je sicer zadel še Josip Iličić, a gol zaradi prepovedanega položaja Soudanija ni veljal. Na tribuni sta selektor Matjaž Kek in najverjetnejši vlagatelj v NK Maribor Alcun Ilicali. Zmaje vodi kar športni direktor Goran Boromisa. Čeprav se je zdelo, da je večina stvari v 1. SNL odločenih, je še odprtih nekaj vprašanj. Zapleta se v boju za obstanek. Rogaška je v predzadnjem krogu z 1:4 izgubila z Aluminijem in ima samo še dve točki prednosti pred Kidričani. In samo eno pred Radomljani, ki so z Domžalami igrali 1:1.

S PU Maribor so sporočili, da je popoldne pred nogometnim derbijem prišlo do množične kršitve javnega reda in miru med pripadniki navijaških skupin v središču Maribora. Policija je nemudoma ukrepala in vzpostavila red. "Po doslej znanih informacijah sta bila pri tem lažje poškodovana dva policista, pri čemer še zbiramo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Prav tako je bilo poškodovano tudi službeno vozilo. Tudi v tem primeru obravnavamo sum storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari," še sporočajo s PU Maribor in navijače pozivajo k športnemu navijanju in spoštovanju navodil policistov in varnostnikov.

Aluminij do velike zmage v troboju za obstanek

Aluminij ostaja v igri za obstanek. Foto: www.alesfevzer.com Slatinčani in Kidričani so igrali pomemben obračun v boju za obstanek. Aluminij je že v prvem polčasu s petimi streli v okvir vrat dosegel kar štiri gole in tako postavil trdne temelje zmagi, ki ga je pred zadnjim krogom približala tokratnemu tekmecu na osmem mestu na dve točki. Gosti, brez kaznovanih Sandra Jovanovića in Tina Martića, so bili prvič nevarni v 18. minuti, ko je Tin Martić s prefinjenim strelom za malo zgrešil cilj. Natančnejši pa je bil Rok Schaubach v 23. minuti, ko je po kotu zadel iz bližine, potem ko mu je Ajdin Mulalić s slabim izbijanjem podaril žogo.

Aluminij je podvojil prednost, ko sta Barnabas Tanyi in Tom Kljun šla v protinapad, zadnji pa je nato na koncu žogo poslal pod prečko z 2:0. V 42. minuti je Tanyi še povečal prednost Kidričanov, ko je po Kljunovi podaji zadel malce z desne strani kazenskega prostora. Isti igralec pa je v sodniškem dodatku še povečal svoj strelski izkupiček, ko je prišel v kazenski prostor in žogo z močnim strelom poslal pod prečko. Domačini so zmanjšali zaostanek v 63. minuti, ko je Patrik Mijić prišel pred Lana Jovanovića in ga ugnal za svoj deseti gol sezone.

Husmani zadnjič za Domžale, remi z Radomljami

Nato sta na stadionu ob Kamniški Bistrici igrala soseda Domžale in Radomlje. Če si je mlada zasedba rumene družine že zagotovila obstanek, pa mlinarjem grozi najhujše. Pri gostiteljih je bil dvoboj v znamenju zadnje tekme kapetana Zenija Husmanija v Domžalah. Končalo se je z remijem 1:1, kar pomeni, da imajo Radomljani pred zadnjim krogom točko zaostanka za osmo Rogaško. Strelca: avtogol Tina Hrvoja v 11. minuti in zadetek Darlyja N'Landuja v 35.

V zadnjem krogu Rogaška igra z Muro, Radomlje bodo gostile prvake iz Celja, Aluminij pa bo igral v Domžalah.

Nenavaden trenerski obračun: Šimundža proti Boromisi

Prejšnji mesec je Maribor dobil derbi v Ljubljani z 2:1. Foto: www.alesfevzer.com Največji dvoboj, kar ga premore slovenski klubski nogomet, poteka v razprodanem Ljudskem vrtu. Obračun med Mariborom in Olimpijo spremlja več kot deset tisoč gledalcev, kar predstavlja rekorden obisk sezone. Maribor po štirih tekmah, ko je moral zaradi kazni nastopati pred praznimi tribunami, znova čuti glasno podporo navijačev z notranje strani objekta. To je dvoboj za drugo mesto. Če bi slučajno Rogaška osvojila pokal, nato pa ne bi prejela licence za igranje v Evropi, bi drugo mesto celo zagotavljajo nastop v kvalifikacijah v ligi Europa in najmanj štiri tekme v Evropi. To bi bila lepa nagrada za enega izmed dveh slovenskih velikanov, ki sta v tej sezoni ostala v senci Celja.

Spomladi je ni ekipe, ki bi osvajala tako veliko točk v 1. SNL kot Maribor, Arnel Jakupović vodi na lestvici najboljših strelcev (17 zadetkov), blizu je tudi Hillal Soudani (13), sicer najboljši igralec meseca aprila v 1. SNL, z asistencami in vrhunskimi potezami pa navdušuje Josip Iličić. Izbranci Anteja Šimundže so dobro formo demonstrirali proti Olimpiji že prejšnji mesec, ko so osvojili Stožice (2:1), zmagoviti zadetek pa je dosegel Jan Repas. Na tisti tekmi je zmaje vodil Zoran Zeljković, ki je po remiju z Muro (0:0) izgubil službo. Olimpija še išče njegovega naslednika, na dvoboju v Ljudskem vrtu pa je na vroči stolček sedel kar športni direktor Goran Boromisa.

Slovesnost v Celju, Koper potrebuje točke

V knežjem mestu se v nedeljo pripravlja novo slavje. Veselo je bilo že po zmagi nad Olimpijo, ko so si Celjani štiri kroge pred koncem zagotovili naslov prvaka, nato je sledil neuspešen eksperiment Damirja Krznarja v Ljudskem vrtu (1:3), kjer je hrvaški strateg za nameček zaradi nestrinjanja s sodniškim kriterijem prejel še izključitev, tako da v nedeljo ne bo mogel voditi prvakov proti Kopru. Znova se obeta za celjske razmere nadpovprečen obisk. V petek so iz kluba sporočili, kako je za dvoboj, ki se začne ob 15. uri, a ima pred in po tekmi bogat spremljevalni program, pošlo že štiri tisoč vstopnic. Gledalci bodo imeli kaj za videti, saj bodo rumeno-modri na čelu s kapetanom Denisom Popovićem, ki zaradi zdravstvenih težav (prej je imel tudi kazen) ne more pomagati soigralcem, dvignili v zrak "kanto".

Celjani bodo v nedeljo iz rok predstavnikov Nogometne zveze Slovenije prejeli pokal, namenjen prvaku. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

S ciljem, da bi Celjanom pokvarili nogometni praznik, pa prihajajo v goste Koprčani. Zasedajo četrto mesto, ki bi v primeru, da Rogaška osvoji pokal, a ne prejme licence za Evropo, zagotavljalo poletne nastope v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Tako bo na zelenici v mestu ob Savinji še zelo zanimivo, Celjani pa v dvoboj za razliko od Primorcev vstopajo brez rezultatskega imperativa. Zadnjič se jim to, ko so gostovali v Ljudskem vrtu, ni dobro izteklo.

Lahko Mura po Olimpiji spravi v slabo voljo še Bravo?

Mura je prejšnji teden osvojila točko v Stožicah. Foto: www.alesfevzer.com V zadnjem dejanju 35. kroga se bosta na stadionu ŽAK z najmanjšo prvoligaško zelenico v Sloveniji za točke udarila Bravo in Mura. Še vedno kandidirata za četrto mesto, ki bi lahko ob sosledju dogodkov, ob katerih navijačem Rogaške ne bi šlo niti približno na smeh, vendarle zagotavljal nastop v Evropi. Lovita Koper, Šiškarji pa so za Primorci do tega kroga zaostajali zgolj točko. Mura je še teoretično v boju za četrto mesto, a bi bilo lahko upanja konec že ta konec tedna.

Prekmurci bodo drugič zapored gostovali v Ljubljani. Nazadnje so junaško ubranili svojo mrežo nedotaknjeno proti Olimpiji (0:0), Anton Žlogar jo je tako zagodel nekdanjemu klubu, zdaj pa jih čaka Bravo Kostel, ki je trenutno na petem mestu, kar je izenačitev najboljšega rezultata v 1. SNL v kratki zgodovini kluba. Zanimivo je, da je Mura gostovala na stadionu ŽAK devetkrat. Trikrat so zmagali Ljubljančani, trikrat se je dvoboj končal z remijem, trikrat pa so zmagali črno-beli. V nedeljo se torej obeta jubilejno deseto gostovanje Mure na stadionu, ki naj bi v bližnji prihodnosti zaradi popolne prenove zaprl vrata za nogometne dogodke, Bravo pa naj bi v bodoče prvoligaške tekme igral v Stožicah.

