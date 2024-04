Maribor motiviran kot že dolgo ne: Ne bi smeli biti tako oškodovani!

Slovenski prvoligaški maraton nezadržno hiti proti cilju. Danes se bosta v uvodnem srečanju 30. kroga ob 18.45 v praznem Ljudskem vrtu pomerila Maribor in Mura. Sreda prinaša dvoboje v Celju, Domžalah in Ljubljani. Izbranci Damirja Krznarja lahko proti vse manj prepričljivemu Bravu napravijo nov pomemben korak k osvojitvi naslova. V 1. SNL poteka pester (tro)boj za obstanek, Radomljane bo v Stožicah prvič vodil Darjan Slavic, Oliver Bogatinov pa bo v četrtek kot trener Kopra debitiral še na Bonifiki.

1. SNL, 30. krog:

Torek, 9. april:

Dogajanje v 30. krogu se bo začelo že danes. V Ljudskem vrtu, ki bo zaradi kazni znova prazen, bo pa zato veliko bolj pestro na južni ploščadi, kjer se znova pričakuje velik obisk zvestih podpornikov vijolic (vstopnica za skupni ogled tekme na južni ploščadi sicer znaša pet evrov), se bosta pomerila Maribor in Mura.

Šimundža: Ne gre za Muro, ampak višje instance

Ljudski vrt bo znova zaprt za gledalce. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Mariborčani so v zmagovitem nizu, danes napadajo četrto zaporedno v prvi ligi, strateg Ante Šimundža, ki bo ostal za vedno v prijetnem spominu tudi navijačem črno-belih, pa bo skušal še enkrat spomladi dokazati, kako so njegovi varovanci boljši od Mure. Bili so tudi pred dvema mesecema, ko so na Fazaneriji vodili z 2:0, a je nato navijaški incident poskrbel, da je Mura prejela tri točke za zeleno mizo. Če bi Mariboru pripadle takrat tri točke, bi na lestvici dihal za ovratnik drugouvrščeni Olimpiji, tako pa se je utrdil na tretjem mestu, ki še vodi v Evropo, zato v Ljudskem vrtu ne morejo biti nezadovoljni s spomladansko formo.

"Želimo osvojiti nove tri točke, smo ambiciozni in se zavedamo, da površnost ne pride v poštev. Želimo odločno vstopiti v tekmo, v kateri bodo šteli tudi dodatni dejavniki. Pri tem ne gre za Muro, ampak višje instance, ki odločajo o teh zadevah, je pa dejstvo, da lahko pri presoji o kazni po dogodkih v Murski Soboti iščemo dodaten motiv za izvedbo na igrišču," je Šimundža dal vedeti, kako njegovim izbrancem ne bo manjkalo dodatne motivacije.

Maribor je doma dobil šest zaporednih tekem in je v tej sezoni najuspešnejši gostitelj v 1. SNL. Arnel Jakupović (13 zadetkov) v boju z napadalcem Celja Aljošo Matkom (14) še ni rekel zadnje v boju za naslov najboljšega strelca lige. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

O tem je spregovoril tudi Arnel Jakupović: "Moje mnenje je, da igralci nimamo nobenega opravka s tem, kar se dogaja izven igrišča, in ne bi smeli biti oškodovani na takšen način. Zaradi krivičnega razpleta od tistega dne komaj čakam na to tekmo. Treba je razumeti tudi nas. Dobro smo igrali v Murski Soboti, vodili z 2:0. V slačilnici smo se veliko pogovarjali o tem, neprijetno je izgubiti zaradi razlogov, na katere ne moremo vplivati, zato vsi komaj čakamo na novo soočenje na igrišču," je avstrijski napadalec poudaril, kako Mariborčani pred današnjim spopadom prekipevajo od motivacije. Zaradi kartonov bo pri gostiteljih manjkal Japonec Itsuki Urata.

Žlogar izpostavil kakovost Iličića in Soudanija

Anton Žlogar lahko Muro popelje do pokalne lovorike in vstopnice za Evropo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Za Muro sledi najpomembnejša tekma sezone čez dva tedna, ko bo v polfinalu pokala gostila Rogaško. Če bi preskočila črno-belo oviro iz Rogaške Slatine, bi si zagotovila nastop v finalu pokala, nato pa 24. maja v Celju proti drugoligašu (zmagovalcu srečanja med Gorico in Beltinci) lovila tako tretjo pokalno lovoriko kot tudi tako želen nastop v Evropi. To bi bil za Prekmurce po vseh stresih, ki so jih doživeli v tej sezoni, občutili pa so jih tudi nogometaši, saj so tribune vse bolj prazne, velik uspeh.

Trener Anton Žlogar želi s pomočjo športnega direktorja Roberta Korena vrniti Muro med najboljše v Sloveniji. V ligi je za zdaj na varnem šestem mestu, tako da se lahko osredotoči na evropske cilje v pokalu. Tako se lahko gostovanja v Ljudskem vrtu loti sproščeno. Žlogar vseeno poudarja, da želi Mura zmagati na vsaki tekmi, a tudi dodaja, da ima klub opravka z napornim ritmom, saj bo to že tretja tekma v šestih dneh. Mura je namreč za razliko od Maribora sredi prejšnjega tedna igrala še naporno pokalno tekmo in na Bonifiki izločila Koper.

Maribor je na zadnjem štajersko-prekmurskem derbiju do prekinitve vodil z 2:0, v polno pa je na Fazaneriji zadel tudi Josip Iličić. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Primorec je pred gostovanjem v Mariboru tudi izpostavil najnevarnejša posameznika pri vijolicah. Opozoril je na individualno kvaliteto Josipa Iličića in Hilala Soudanija, dveh mladostnih veteranov, ki se lahko pohvalita z izjemno kariero, a ostajata v dobri formi tudi pri 36 letih.

Sreda prinaša dvoboje v Celju, Domžalah in Ljubljani. Izbranci Damirja Krznarja lahko proti vse manj prepričljivemu Bravu napravijo nov pomemben korak k osvojitvi naslova. V 1. SNL poteka pester (tro)boj za obstanek, Radomljane bo v Stožicah prvič vodil Darjan Slavic, Oliver Bogatinov pa bo v četrtek kot trener Kopra debitiral še na Bonifiki.

1. SNL, 30. krog:

Torek, 9. april:

Sreda, 10. april:

Četrtek, 11. april:

Lestvica: